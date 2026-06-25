Triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thông qua

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII kêu gọi các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới.

Đại hội làm việc phiên thứ tư. Ảnh: Như Ý

Chiều 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra phiên làm việc thứ tư – bế mạc.

Đại hội thành công tốt đẹp!

Tại phiên làm việc thứ tư, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các diễn đàn; về kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các diễn đàn. Ảnh: Như Ý

Chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ trình bày báo cáo tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trình bày diễn văn bế mạc Đại hội, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra; thành công tốt đẹp.

Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ tập thể; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Anh Huy nêu rõ, Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 119 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn theo đúng quy định, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy trình bày diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: Như Ý

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Đại hội đã xác định cần kiên trì, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức công dân cho thanh niên.

Một điểm mới có ý nghĩa định hướng của nhiệm kỳ này là Đại hội đã xác định triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả và sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” trong học tập, phát triển trí tuệ; phát triển, rèn luyện thể chất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đây là một giải pháp mới mang tính nền tảng của nhiệm kỳ, nhằm tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, góp phần hình thành lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh đó, Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ đột phá, 13 chỉ tiêu trọng tâm, 7 đề án trọng điểm.

Xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, với niềm tự hào là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Các cấp bộ Đoàn cần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến trưởng thành từ phong trào thanh niên, góp phần bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong thanh niên”, anh Huy nhấn mạnh.

Với tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” , nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới. Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Toàn Đoàn cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà chia tay các anh, chị thôi tham gia Ban Thường vụ T.Ư Đoàn.