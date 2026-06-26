Tân Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy chia sẻ về tiếp sức người trẻ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy đã chia sẻ về việc khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - một trong 5 nội dung đột phá quan trọng của nhiệm kỳ 2026 - 2031 được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Kim Quy – tân Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam chia sẻ về nội dung đồng hành, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển đất nước.

Anh Quy cho biết, trong khuôn khổ Đại hội, diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách và phương thức hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế.

Theo anh Quy, thời gian qua T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, tổ chức Đoàn đã cụ thể hóa các kế hoạch của Chính phủ liên quan đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua các kế hoạch hằng năm rất cụ thể.

Anh Nguyễn Kim Quy trao đổi tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Nhiều chương trình, hoạt động hướng đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được triển khai. Trong đó, Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, bắt đầu triển khai từ năm 2025 và được xác định tổ chức thường niên. Diễn đàn được thiết kế với các vòng đối thoại từ khu vực địa phương đến các bộ, ngành và vòng cấp cao.

Mục tiêu của diễn đàn, không chỉ tháo gỡ “điểm nghẽn” mà cả đồng kiến tạo cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh, tạo đà cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn chú trọng tạo các hoạt động, cuộc thi tìm kiếm, tôn vinh các ý tưởng, dự án và gương khởi nghiệp tiêu biểu, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng người trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, trong 5 nội dung đột phá của nhiệm kỳ 2026 – 2031 là khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn. Ảnh: Như Ý

Trong thời gian tới, theo anh Quy, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới cách xây dựng kế hoạch để triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, có hướng xây dựng một mạng lưới kết nối các ý tưởng và dự án khởi nghiệp. Từ mạng lưới này, các bạn trẻ ở các địa phương có thể tham khảo ý kiến, học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các dự án của mình.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân gắn với nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, từ năm 2025.

Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực phát triển kinh tế, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập nghiệp.