'Cánh én' tuổi trẻ chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi Việt Nam

TPO - Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu bày tỏ niềm tự hào, xúc động và niềm tin rằng, anh chị đoàn viên, thanh niên sẽ luôn như những cánh én mang mùa xuân, ước mơ tươi đẹp đến cho tuổi thơ khắp mọi miền đất nước, hướng chúng em đến những giá trị sống tốt đẹp.

Sáng 25/6, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

11 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi Việt Nam đã tới tham dự sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Cánh én mang mùa xuân, ước mơ tươi đẹp đến cho tuổi thơ

Đại diện thiếu nhi Việt Nam gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, em Cao Phú Quý - học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sinh ra, lớn lên và được học tập, rèn luyện, vui chơi trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô; được tham gia các hoạt động Đội dưới sự dìu dắt của tổ chức Đoàn.

Với thiếu nhi, các anh chị đoàn viên, thanh niên như những cánh én mang mùa xuân, ước mơ tươi đẹp đến cho tuổi thơ khắp mọi miền đất nước, hướng chúng em đến những giá trị sống tốt đẹp.

"Chúng em mong rằng sau Đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để chúng em được học tập, trải nghiệm, sáng tạo, được tiếp cận với khoa học công nghệ và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện thật tốt để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai”, em Cao Phú Quý nói.

Em Cao Phú Quý - học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đại diện thiếu nhi Việt Nam gửi lời chúc tới Đại hội. Video: Trọng Quân

Màu sắc thiếu nhi tại Đại hội Đoàn XIII.

Truyền cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, em Nguyễn Thanh Mai - Liên Đội phó, lớp 9A4, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam, TP Hà Nội tin tưởng rằng, trong thời gian tới, thiếu nhi Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, Đội quan tâm, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh và sáng tạo trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ.

Qua đó, mỗi thiếu nhi có thêm cơ hội rèn luyện bản thân, phát huy năng khiếu, tự tin thể hiện khả năng, biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, nhà trường, xã hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chụp ảnh cùng các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tại khu trưng bày của Báo Tiền Phong trong khuôn khổ Đại hội.

Theo Thanh Mai, trong nhịp sống đổi mới và phát triển không ngừng của đất nước, thiếu nhi hôm nay rất cần sự đồng hành gần gũi của các anh chị đoàn viên, thanh niên. Đó không chỉ là sự định hướng trong học tập, rèn luyện, mà còn là sự truyền cảm hứng để các em biết nuôi dưỡng ước mơ, hình thành lý tưởng đẹp, có ý thức vươn lên và sẵn sàng đóng góp những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

“Chúng em mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình giúp thiếu nhi được tiếp cận tri thức mới, kỹ năng mới; được tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Từ những hoạt động ấy, chúng em sẽ trưởng thành hơn, biết sống nhân ái hơn và có thêm động lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”, Thanh Mai bày tỏ.

Em Nguyễn Thanh Mai - Liên Đội phó, lớp 9A4, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam, TP Hà Nội cùng các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội.

Các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội.

Em Dương Đức Hải - lớp AE8.1, Trường THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương, TP Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự và hòa vào không khí của sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Là một đội viên, Đức Hải cho biết em luôn cảm nhận rõ sự quan tâm, dìu dắt của tổ chức Đoàn, Đội thông qua những phong trào, hoạt động bổ ích trong nhà trường và đời sống. Từ các sân chơi sáng tạo, các hoạt động rèn luyện kỹ năng, đến những chương trình giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, em nhận thấy mỗi đội viên đều có thêm cơ hội để học hỏi, trưởng thành và biết sống có trách nhiệm hơn.

Sau thành công của Đại hội, Đức Hải mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình thiết thực dành cho thiếu nhi, giúp các em được học tập, khám phá tri thức mới, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Em cũng hy vọng tổ chức Đoàn, Đội sẽ tiếp tục tạo ra nhiều môi trường lành mạnh để thiếu nhi được trải nghiệm, sáng tạo, tham gia các hoạt động cộng đồng và từng bước hình thành lý tưởng sống đẹp.