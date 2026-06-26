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Tây Ninh thanh tra công tác cán bộ

Nguyễn Tiến

TPO - Thanh tra Tây Ninh công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tại hai đơn vị, thời hạn 45 ngày, từ 1/1/2025.

Ngày 26/6, thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác cán bộ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2025 đến thời điểm tiến hành thanh tra, khi cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

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Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh - Nguyễn Ngọc Vệ - phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do bà Phan Thị Anh Thư, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Tuấn An, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 làm Phó Trưởng đoàn.

Cùng ngày, Thanh tra tỉnh công bố Quyết định số 187/QĐ-TTr về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Theo đó, ông Trần Công Danh, thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 8 được phân công giám sát toàn bộ quá trình thanh tra trực tiếp.

Phó chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh Nguyễn Ngọc Vệ cho biết cuộc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch thanh tra năm 2026, nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác cán bộ, qua đó phát huy kết quả đạt được, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót (nếu có).

Ông đề nghị hai đơn vị được thanh tra phân công đầu mối làm việc, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin trung thực, kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra. Đồng thời, các đơn vị có quyền giải trình, làm rõ các nội dung liên quan để bảo đảm tính khách quan.

Đối với Đoàn thanh tra, lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu thực hiện đúng nội dung, phạm vi đã được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật, không gây phiền hà, sách nhiễu, bảo đảm khách quan, lắng nghe ý kiến giải trình và giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin.

Nguyễn Tiến
#Thanh tra #Tây Ninh #công tác cán bộ #Bệnh viện #Khu du lịch

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