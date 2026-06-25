Hà Nội Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa

TP - Nằm ở địa bàn trung tâm Thủ đô, với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác định, phải làm thật tốt công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị di tích văn hóa lịch sử, tiến tới, khai thác có hiệu quả các giá trị này theo định hướng “thông minh”.

Tu bổ, tôn tạo 12 cụm di tích

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, trên địa bàn phường có 37 di tích lịch sử văn hóa và 9 lễ hội truyền thống. Trong đó, 32 di tích đã được xếp hạng, với 2 di tích cấp Quốc gia đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám và đền Kim Liên; 20 di tích cấp Quốc gia, 10 di tích cấp thành phố và 5 di tích chưa được xếp hạng.

Đại hội Đảng bộ phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định, phải có giải pháp tập trung vào việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá. Hệ thống di tích lịch sử – văn hóa phải được tu bổ theo đúng quy định của pháp luật, kể cả di tích đã xếp hạng hoặc chưa xếp hạng; các di vật, cổ vật tại các di tích được bảo vệ nghiêm ngặt, không xảy ra tình trạng mất cắp hay thất thoát, không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan…

Lễ hội truyền thống Thăng Long tứ trấn đền Kim Liên – Di tích quốc gia đặc biệt luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự hằng năm. Ảnh: Duy Phạm

Lãnh đạo phường cho biết, để đảm bảo các công trình di tích lịch sử văn hoá không bị xuống cấp, phường đã khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng, lên danh mục các công việc cần phải triển khai. Với di tích chùa Quang Minh, cần phải giải phóng mặt bằng và tu bổ tổng thể; di tích Y miếu Thăng Long cũng cần giải phóng mặt bằng và sửa chữa hương án, 22 ngai bài vị, thay thế hệ thống cửa gỗ. Di tích đình Văn Hương cần tu bổ tổng thể; đình Lương Sử phải sửa chữa hậu cung ngấm dột. Di tích đình – chùa Linh Quang, di tích chùa Kim Liên, chùa Trung Tự cần tu bổ cổng Tam quan; di tích chùa Bụt Mọc phải đảo ngói chống dột…

“Chúng tôi sẽ hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 12 cụm di tích trên địa bàn phường”, đại diện lãnh đạo phường thông tin, thêm rằng, phường cũng lập hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng đối với 5 di tích chưa được xếp hạng (đình Thanh Miến, đình Trung Kính, đình Khâm Đức, đình Thái Kiều, đình Tô Tiền) đã có trong danh mục kiểm kê di tích của thành phố.

Phường cũng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa số, thúc đẩy môi trường văn hóa số, phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Bước đầu phường đã nghiên cứu triển khai kế hoạch “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số di sản văn hóa phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám giai đoạn 2026 – 2030”.

Phường cũng đang phối hợp với các nhà nghiên cứu và chuyên gia nghiên cứu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quốc gia Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Hà Nội… nghiên cứu xây dựng “Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Đền Kim Liên (thuộc hệ thống Thăng Long tứ trấn), phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045”.

Phát triển công nghiệp văn hóa

Đại diện lãnh đạo phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, phường từng bước tập trung phát triển các hoạt động công nghiệp văn hóa theo hướng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, lễ hội và không gian văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và các dịch vụ văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Với lợi thế là địa bàn trung tâm của Thủ đô, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu như: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thăng Long tứ trấn đền Kim Liên; chùa Linh Ứng… phường hướng tới hình thành xây dựng các hoạt động văn hóa gắn với trải nghiệm di sản, khai thác “thương mại hóa di sản một cách văn minh”. Thông qua đó quảng bá hình ảnh phường và phát triển các sản phẩm dịch vụ địa phương để phường trở thành một điểm đến phục vụ Nhân dân, khách tham quan và du khách thập phương.

Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám ưu tiên bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Ảnh: Duy Phạm

Hiện nay, một số hoạt động tiêu biểu đang được duy trì tại các di tích, lễ hội trên địa bàn như: Không gian giới thiệu nghệ thuật thư pháp, xin chữ đầu Xuân; trải nghiệm cắt tóc miễn phí do các nghệ nhân làng nghề cắt tóc truyền thống thực hiện; trưng bày, giới thiệu mâm lễ truyền thống của các dòng họ cùng các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa dân gian trong khuôn khổ các lễ hội. Các hoạt động đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế địa phương.

Phường cũng đang xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm quà tặng lưu niệm, logo nhận diện, phim quảng bá về giá trị văn hóa, lịch sử tại các di tích theo hướng phát triển du lịch bền vững; trước mắt tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tại di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn Đền Kim Liên.

Trên cơ sở nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa – lịch sử và họa sĩ về lịch sử; hệ thống hoa văn, họa tiết đặc trưng của di tích Đền Kim Liên, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã triển khai nghiên cứu xây dựng các sản phẩm văn hóa, quà tặng lưu niệm gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của di tích.

Hiện nay, di tích đã xây dựng bộ nhận diện riêng (logo, màu sắc, kiểu chữ) và đưa vào sử dụng 5 nhóm sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội truyền thống năm 2026…

Để phục vụ cho những mục tiêu “dài hơi”, công tác số hóa di sản văn hóa được triển khai bám sát định hướng của Trung ương và thành phố Hà Nội về xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2024 – 2030; từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. UBND phường sẽ tiếp tục cập nhật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội và các tổ chức nghiên cứu để từng bước hoàn thiện dữ liệu số hóa; xây dựng mô hình không gian số, tích hợp nền tảng dữ liệu đồng bộ hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và phát huy giá trị di tích để phù hợp với điều kiện thực tế.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung triển khai số hóa các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn, gắn với ứng dụng mã QR, thuyết minh tự động, bản đồ số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm. Đồng thời, phát triển các sản phẩm văn hóa số như video, hình ảnh, tư liệu, tour trải nghiệm số nhằm quảng bá lịch sử, văn hóa phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám trên nền tảng số; đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục văn hóa theo hướng đa nền tảng, tận dụng mạng xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận, đặc biệt đối với giới trẻ”, đại diện lãnh đạo phường thông tin.