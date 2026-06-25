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Hà Nội: Quán ăn trên đường Đội Cấn bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Thanh Hà

TPO - Sáng 25/6, quán ăn trên đường Đội Cấn (Ngọc Hà, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng sở tại đã nhanh chóng triển khai dập lửa và khống chế đám cháy.

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Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9h cùng ngày, tại quán ăn số 195 Đội Cấn (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

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Quán ăn xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ và Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Ngọc Hà đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, bảo đảm an ninh trật tự.

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Lực lượng chức năng dập lửa.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an TP Hà Nội cũng có mặt dập tắt đám cháy.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy quán ăn Hà Nội #Phản ứng lực lượng chữa cháy #Nguyên nhân vụ cháy #Cháy quán ăn trên phố Đội Cấn #Phòng cháy chữa cháy

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