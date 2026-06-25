Bí thư Hà Nội: Mỗi gia đình văn hóa là một 'tế bào lành mạnh' của xã hội

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, mỗi gia đình văn hóa là một "tế bào lành mạnh" của xã hội; gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên cộng đồng văn minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, sáng 25/6, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026.

Tại hội nghị, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tuyên dương. Đây là những gia đình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Gia đình văn hóa được tuyên dương tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô cho biết, gia đình luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống xã hội, là nơi khởi nguồn của tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng hiếu thảo; đồng thời là môi trường hình thành nhân cách, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đối với xã hội, gia đình là nền tảng của sự phát triển bền vững; đối với dân tộc, gia đình là nơi bồi đắp bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ, góp phần vun đắp tinh thần đại đoàn kết và sức mạnh trường tồn của đất nước. Ông cho rằng trong hành trình phát triển của Thủ đô nghìn năm văn hiến, những giá trị gia đình được trao truyền qua nhiều thế hệ đã trở thành cội nguồn của tinh thần yêu nước, ý chí "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" và sức mạnh giúp Hà Nội vượt qua nhiều thử thách, đóng góp vào những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Gia đình cũng là nơi gìn giữ nếp sống văn hóa, bồi đắp trí tuệ, hình thành cốt cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo ông, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương là những tấm gương sáng đại diện cho hàng triệu gia đình Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Thành phố xác định đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; coi "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm cho sự phát triển. "Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn và hạnh phúc cho người dân.

Lan tỏa giá trị gia đình văn hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định mỗi gia đình văn hóa là một "tế bào lành mạnh" của xã hội; gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên cộng đồng văn minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Ông Thắng cho biết, thành phố luôn xác định công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; gắn xây dựng gia đình với xây dựng môi trường văn hóa của Thủ đô thanh lịch, văn minh và gắn hạnh phúc của mỗi gia đình với sự phát triển bền vững của Hà Nội cũng như đất nước...