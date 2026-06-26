Bắt giữ nhóm nam nữ vô cớ đập phá ô tô lưu thông trên đường

TPO - Xuất phát từ việc ô tô bấm còi xin vượt khi lưu thông trên đường, nhóm nam nữ đi trên hai xe máy đã áp sát, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô này khi dừng chờ đèn đỏ.

Clip vụ việc.

Ngày 26/6, Công an TPHCM cho biết, chỉ sau vài giờ tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ đập phá ô tô tải van sau mâu thuẫn giao thông xảy ra tại xã Bà Điểm.

Theo Công an TPHCM, khoảng 1 giờ ngày 22/6, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và đập phá ô tô tại khu vực giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, thuộc ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm.

Hình ảnh nhóm người chặn xe dùng mũ đập vỡ kính.

Kính ô tô bị vỡ sau vụ việc.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Bà Điểm khẩn trương xác minh, trích xuất camera an ninh, xác định chiếc ô tô tải van biển số 51M-856.70 do anh N.M.Khang (19 tuổi) điều khiển đã bị đập phá.

Làm việc với cơ quan công an, anh Khang cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc bấm còi xin vượt khi lưu thông trên đường. Khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ, xe của anh bị nhóm 4 người đi trên hai xe máy áp sát.

Một nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính cửa bên phụ, đạp mạnh vào thân xe và định dùng mảnh kính tiếp tục tấn công phương tiện. Hai cô gái đi cùng liên tục lớn tiếng chửi bới trước khi cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ việc tại cơ quan công an.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc hoàn toàn trùng khớp với nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo kết quả kiểm tra, chiếc ô tô bị vỡ hoàn toàn kính cửa bên phụ, cửa xe bị móp. Chi phí sửa chữa theo hóa đơn do bị hại cung cấp hơn 1 triệu đồng.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã mời làm việc 4 đối tượng liên quan gồm V.A.G.H. (SN 2007), Đ.T.T. (SN 2009), N.T.H.N. (SN 2009) và L.B.L. (SN 2008).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Hiện Công an xã Bà Điểm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.