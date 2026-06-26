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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng ‘hô biến’ 300kg bột đậu nành thành cà phê

Lữ Hồ

TPO - Mượn danh nghĩa hộ kinh doanh, Nguyễn Tấn Hiệp đã đặt gia công hàng trăm kg bột đậu nành rang tẩm hương liệu cà phê và sau đó đóng gói dưới nhãn hiệu “Huỳnh Gia - pha phin truyền thống” rồi đem đi bán.

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1989, ở đường Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đọc lệnh khởi tố Nguyễn Tấn Hiệp (thứ 2, bìa trái). Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Hiệp là chủ hộ kinh doanh có địa chỉ tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Đầu năm 2026, Hiệp đã liên hệ với một cơ sở sản xuất thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh để đặt gia công tổng cộng 300kg bột đậu nành rang tẩm hương cà phê với mức giá chỉ 36.000 đồng/kg.

Để hợp thức hóa số bột đậu nành này thành cà phê thật, Hiệp lên mạng xã hội đặt mua bao bì in sẵn logo, nhãn hiệu “Huỳnh Gia - pha phin truyền thống” theo thiết kế riêng rồi đóng gói thành phẩm với trọng lượng 500g/gói. Sau khi “hô biến” thành công số hàng giả, Hiệp thuê 2 nhân viên, sử dụng xe ô tô mang BKS 86D-002.xx chở số cà phê này đi bán lưu động khắp địa bàn các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.

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Sản phẩm cà phê giả mang tên "Huỳnh Gia - pha phin truyền thống". Ảnh: CACC.

Nhóm này quảng cáo đây là “cà phê bột nhãn hiệu Huỳnh Gia” nguyên chất và bán ra thị trường với giá 80.000 đồng/kg, gấp hơn 2 lần giá vốn nhập vào. Vào ngày 30/4/2026, khi 2 nhân viên của Hiệp đang lái xe chở số hàng trên đến bán lẻ cho người dân tại địa bàn thôn Long Bình 1 (xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) thì bị tổ công tác Công an xã Phước Dinh phát hiện, tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại hiện trường, lực lượng Công an xã Phước Dinh đã lập biên bản tạm giữ trên xe ô tô BKS 86D-002.xx tổng cộng 280 gói cà phê bột thành phẩm với tổng trọng lượng là 140kg. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ số mẫu “cà phê bột” do cơ sở của Hiệp đóng gói và tung ra thị trường hoàn toàn là hàng giả.

Lữ Hồ
#bột đậu nành #hàng giả #cà phê giả #Khánh Hòa #nguyễn tấn hiệp #sản xuất hàng giả #cà phê phin truyền thống

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