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Pháp luật

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Phát hiện hơn 7 tấn chân gà quá hạn, không rõ nguồn gốc tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Tại các kho đông lạnh, đoàn kiểm tra phát hiện tổng cộng hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 26/6, Công an TP.Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc tại một cơ sở chuyên sản xuất chân gà rút xương trên địa bàn.

Theo đó, ngày 24/6, Công an TP.Đồng Nai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường TP.Đồng Nai) kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai do ông L.T.A. (SN 1989) làm giám đốc.

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Nhiều tấn chân gà hết hạn, không rõ nguồn gốc bị phát hiện (ảnh CACC)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Tại các kho đông lạnh, đoàn kiểm tra phát hiện tổng cộng hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số chân gà có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Chân gà #Đồng Nai #quá hạn #an toàn thực phẩm #bắt giữ #buôn lậu

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