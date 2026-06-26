Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng: Bắt đối tượng chống đối, giật súng của công an

Hoài Văn

TPO - Sau gần một năm bỏ trốn khỏi địa phương, Nguyễn Văn Huy đã đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, nhóm đối tượng này từng chửi bới, xô đẩy, giật súng cán bộ công an, điều khiển xe máy tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn.

Ngày 26/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

chan-dung.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Huy. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h30 ngày 3/7/2024, tại quán Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ (nay thuộc phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), một nhóm gồm Đỗ Thanh Tùng (SN 1987), Phạm Tấn Thành (SN 1991), Nguyễn Văn Năm (SN 1993) cùng hai đối tượng khác đến ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào vùng trán anh N.T.C. (SN 1999), quản lý quán, khiến nạn nhân bị thương, phải khâu 10 mũi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nhóm này liên tục chửi bới, thách thức, xô đẩy, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ và đe dọa những người liên quan, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Năm còn kích động các đối tượng khác chống đối, giật khẩu súng của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ nhưng không thành. Trong khi đó, Phạm Tấn Thành điều khiển xe máy chở Đỗ Thanh Tùng bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, Thành điều khiển xe tông thẳng vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát.

Mặc dù lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên và nhiều lần yêu cầu chấp hành, các đối tượng vẫn ngoan cố chống đối, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thanh Tùng, Phạm Tấn Thành và Nguyễn Văn Năm; đồng thời hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Hai đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, qua công tác rà soát, truy xét và vận động gia đình phối hợp, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Văn Huy là một trong những đối tượng tham gia chống người thi hành công vụ nhưng đã rời khỏi nơi cư trú.

Sau quá trình kiên trì vận động, ngày 17/6, Huy đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy để tiếp tục điều tra; đồng thời khẩn trương truy xét đối tượng còn lại nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#công an #chống người thi hành công vụ #Đà Nẵng #đối tượng trốn truy nã #bắt giữ #tạm giam #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe