Đà Nẵng: Bắt đối tượng chống đối, giật súng của công an

TPO - Sau gần một năm bỏ trốn khỏi địa phương, Nguyễn Văn Huy đã đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, nhóm đối tượng này từng chửi bới, xô đẩy, giật súng cán bộ công an, điều khiển xe máy tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn.

Ngày 26/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Văn Huy. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h30 ngày 3/7/2024, tại quán Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ (nay thuộc phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), một nhóm gồm Đỗ Thanh Tùng (SN 1987), Phạm Tấn Thành (SN 1991), Nguyễn Văn Năm (SN 1993) cùng hai đối tượng khác đến ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào vùng trán anh N.T.C. (SN 1999), quản lý quán, khiến nạn nhân bị thương, phải khâu 10 mũi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nhóm này liên tục chửi bới, thách thức, xô đẩy, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ và đe dọa những người liên quan, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Năm còn kích động các đối tượng khác chống đối, giật khẩu súng của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ nhưng không thành. Trong khi đó, Phạm Tấn Thành điều khiển xe máy chở Đỗ Thanh Tùng bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, Thành điều khiển xe tông thẳng vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát.

Mặc dù lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên và nhiều lần yêu cầu chấp hành, các đối tượng vẫn ngoan cố chống đối, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thanh Tùng, Phạm Tấn Thành và Nguyễn Văn Năm; đồng thời hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Hai đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, qua công tác rà soát, truy xét và vận động gia đình phối hợp, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Văn Huy là một trong những đối tượng tham gia chống người thi hành công vụ nhưng đã rời khỏi nơi cư trú.

Sau quá trình kiên trì vận động, ngày 17/6, Huy đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy để tiếp tục điều tra; đồng thời khẩn trương truy xét đối tượng còn lại nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.