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Pháp luật

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Nhóm đối tượng bắt cóc người nước ngoài đòi gần 1,7 tỷ đồng tiền chuộc

Hoàng Dương

TPO - Cho rằng một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc liên quan đến khoản tiền bị thiệt hại trong quá trình làm ăn, ba bị cáo đã lên kế hoạch bắt cóc, giam giữ nạn nhân nhiều ngày để ép gia đình chuyển gần 1,7 tỷ đồng tiền chuộc.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Thanh (SN 1982, trú Hải Phòng), Nguyễn Thị Hà (SN 1988, trú phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) và La Văn Ý (SN 1980, trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

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Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2024, do mâu thuẫn trong hoạt động làm ăn, Trần Văn Thanh cho rằng anh Yu Yu Jie (quốc tịch Trung Quốc) có liên quan đến khoản tiền bị thiệt hại nên đã bàn bạc với Nguyễn Thị Hà và La Văn Ý tổ chức bắt giữ người này để buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền.

Từ ngày 30/8 đến 5/9/2024, nhóm bị cáo đưa anh Yu Yu Jie từ Móng Cái đến nhiều địa điểm trên địa bàn Quảng Ninh và Hưng Yên để giam giữ. Trong thời gian này, các đối tượng liên tục đe dọa, ép nạn nhân liên lạc với người thân ở Trung Quốc chuyển 500.000 nhân dân tệ, tương đương gần 1,7 tỷ đồng.

Không chỉ yêu cầu nạn nhân viết giấy vay tiền, các bị cáo còn nhiều lần dùng lời nói đe dọa, khống chế tinh thần và hành hung khiến bị hại bị tổn hại sức khỏe 3%.

Đến tối 5/9/2024, khi bị đưa đến khu vực phường Hạ Long, nạn nhân đã lợi dụng sơ hở bỏ chạy, tri hô và được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định Trần Văn Thanh là người khởi xướng, giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc bắt giữ, giam giữ và gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hà và La Văn Ý là đồng phạm tích cực, trực tiếp tham gia canh giữ và hỗ trợ thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền tự do thân thể của người khác với mục đích chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Trần Văn Thanh 16 năm tù, Nguyễn Thị Hà 10 năm tù và La Văn Ý 8 năm tù, cùng về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Tổng mức hình phạt đối với ba bị cáo là 34 năm tù giam.

Hoàng Dương
#bắt cóc #tiền chuộc #Quảng Ninh #tòa án #bị cáo #an ninh

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