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Pháp luật

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Công an vào cuộc vụ người đàn ông liên tục xịt nước sang quán đối diện

Thu Hiền

TPO - Công an phường Cửa Lò (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh, làm rõ việc một người đàn ông liên tục dùng vòi phun nước sang quán đối diện, nơi có đông khách đang ngồi, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Ngày 26/6, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi nhận hành vi kém văn minh tại một khu du lịch nổi tiếng thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh từ clip cho thấy một người đàn ông cầm vòi nước liên tục xịt về phía quán đối diện khiến nhiều thực khách giật mình, phải đứng dậy né tránh. Thời điểm này, có rất đông khách hàng đang ngồi uống nước tại đây.

Clip người đàn ông liên tục xịt nước sang quán đối diện ở Cửa Lò tối 25/6.

Hành vi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì thiếu văn minh, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Chiều 26/6, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cho biết, đã giao Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc. Trong ngày, công an đã mời các chủ ki-ốt, hộ kinh doanh và những người liên quan đến làm việc để xác định diễn biến, trách nhiệm của từng cá nhân.

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Hình ảnh người đàn ông liên tục xịt nước sang quán đối diện ở Cửa Lò. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo địa phương, quan điểm xử lý là nghiêm minh, không chấp nhận những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch.

"Chúng tôi kịch liệt phản đối cách làm du lịch phản cảm. Người Cửa Lò không ai chấp nhận để tồn tại kiểu hành vi thiếu văn hóa như vậy trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch", lãnh đạo phường Cửa Lò nhấn mạnh.

Hiện Công an phường Cửa Lò đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm việc với các bên liên quan để xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc và tham mưu hướng xử lý theo quy định.

Thu Hiền
#Cửa Lò #clip #xịt nước #du khách #công an #xác minh

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