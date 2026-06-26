Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ba đối tượng mang dao đi cướp tài sản của nhóm học sinh

Huỳnh Thủy

TPO - Chỉ sau vài giờ gây ra vụ dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của nhóm học sinh, ba đối tượng ở Đắk Lắk đã bị bắt giữ.

Ngày 26/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Niên Niê (20 tuổi), Y Ji Mi Kbuôr (21 tuổi) và Niê Rôsi (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

1000088826.jpg
Thực nghiệm hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h45 ngày 22/6, 8 học sinh trú tại phường Ea Kao trên đường đi giao lưu bóng đá. Khi đến thôn 11A, xã Ea Ktur, nhóm học sinh bị 3 đối tượng chặn đường.

Tại đây, Y Ji Mi Kbuôr dùng dao Thái Lan uy hiếp, cướp 2 điện thoại iPhone; Y Niên Niê cướp 1 ba lô thể thao bên trong có đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an các địa phương khẩn trương truy xét. Đến khoảng 2h ngày 23/6, lực lượng công an đã bắt giữ cả 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại buôn Kbu, xã Hòa Phú, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #cướp tài sản #học sinh #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe