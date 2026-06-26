Ba đối tượng mang dao đi cướp tài sản của nhóm học sinh

TPO - Chỉ sau vài giờ gây ra vụ dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của nhóm học sinh, ba đối tượng ở Đắk Lắk đã bị bắt giữ.

Ngày 26/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Niên Niê (20 tuổi), Y Ji Mi Kbuôr (21 tuổi) và Niê Rôsi (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thực nghiệm hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h45 ngày 22/6, 8 học sinh trú tại phường Ea Kao trên đường đi giao lưu bóng đá. Khi đến thôn 11A, xã Ea Ktur, nhóm học sinh bị 3 đối tượng chặn đường.

Tại đây, Y Ji Mi Kbuôr dùng dao Thái Lan uy hiếp, cướp 2 điện thoại iPhone; Y Niên Niê cướp 1 ba lô thể thao bên trong có đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an các địa phương khẩn trương truy xét. Đến khoảng 2h ngày 23/6, lực lượng công an đã bắt giữ cả 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại buôn Kbu, xã Hòa Phú, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.