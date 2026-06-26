Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Nữ quái' biến nhiều sinh viên thành con nợ của tổ chức tín dụng

Trương Định

TPO - Giả nhân viên ngân hàng cần mở tài khoản trực tuyến để “chạy chỉ tiêu”, Phạm Thị Bích Nga tiếp cận các sinh viên để nhờ hỗ trợ, đối tượng sau đó lập các khoản vay qua ứng dụng, chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Bích Nga (SN 2001, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai phát hiện Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 23/6, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

729451855-2227784574734607-5272922666344477697-n-7156.jpg
Đối tượng Phạm Thị Bích Nga. Ảnh: Công an

Tại cơ quan điều tra, Nga khai do nợ nần chồng chất nên từ tháng 4/2026 đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng thường đến các quán cà phê, tiếp cận sinh viên đang học tập hoặc làm việc, tự xưng là nhân viên ngân hàng cần mở tài khoản trực tuyến để "chạy chỉ tiêu" và nhờ hỗ trợ.

Khi được đồng ý, Nga mượn điện thoại của nạn nhân để truy cập hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Money, sau đó sử dụng số điện thoại của họ làm thủ tục vay tiền qua các ứng dụng liên kết như: FE Credit, Fast Money... Đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp CCCD và quét sinh trắc học khuôn mặt nhiều lần với lý do "lỗi hệ thống". Sau khi khoản vay được giải ngân, Nga lập tức chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Để che giấu hành vi, Nga xóa ứng dụng hoặc đổi mật khẩu trên điện thoại của nạn nhân rồi rút tiền mặt tại các cây ATM để tiêu xài. Chỉ khoảng một tháng sau, khi nhận được tin nhắn nhắc nợ từ các ứng dụng cho vay, các nạn nhân mới phát hiện bị lừa.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 4 - 6/2026, Phạm Thị Bích Nga đã thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 141 triệu đồng, chủ yếu nhắm vào sinh viên. Hiện vụ việc đã được Công an phường Quy Nhơn Nam chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trương Định
#lừa đảo #sinh viên #Công an Gia Lai #giả nhân viên ngân hàng #vay tiền #Quy Nhơn Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe