Mỹ cân nhắc di dời một số căn cứ quân sự bị Iran tấn công sang Israel

TPO - Mỹ đang đánh giá khả năng di dời một số hoạt động quân sự khỏi các căn cứ dễ bị tổn thương tại Vùng Vịnh sau khi những đợt tập kích của Iran gây thiệt hại đáng kể cho Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ (NSA) ở Bahrain, theo Wall Street Journal (WSJ).

Trong cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 6, Iran đã nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào trung tâm chỉ huy các hoạt động hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Phân tích của WSJ dựa trên ảnh vệ tinh, video trên mạng xã hội và một số cuộc phỏng vấn với các quân nhân cho thấy nhiều đòn tấn công đã đánh trúng mục tiêu, gây hư hại trụ sở chỉ huy, ít nhất 12 tòa nhà cùng hai trạm thông tin vệ tinh quan trọng.

Lầu Năm Góc khẳng định không có binh sĩ nào thiệt mạng và các hoạt động quân sự không bị gián đoạn nhờ phần lớn nhân sự đã được sơ tán trước đó.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, cho biết, ưu tiên hàng đầu của quân đội là bảo vệ tính mạng binh sĩ. Theo ông, Iran đã phóng hơn 8.000 tên lửa và máy bay không người lái, song chỉ hai vụ tấn công gây thương vong cho quân nhân Mỹ. Ông cũng khẳng định Mỹ đã đáp trả bằng việc tấn công hơn 13.500 mục tiêu của Iran.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, thiệt hại tại Bahrain cùng các cuộc tấn công nhằm vào hơn 20 cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ trong khu vực đã thúc đẩy Washington đánh giá lại toàn bộ mạng lưới căn cứ tại Trung Đông.

Thiệt hại tại Bahrain

Theo các quan chức am hiểu về những cuộc thảo luận, quân đội Mỹ hiện đang xem xét việc cải tổ căn cứ ở Bahrain, giảm sự hiện diện của Mỹ tại Kuwait và Ả Rập Xê Út, đồng thời di dời một số căn cứ hoặc chức năng căn cứ về phía tây, xa hơn tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Các công trình bị tấn công có thể sẽ không được xây dựng lại. Các trung tâm chỉ huy và kiểm soát có thể được di dời xuống lòng đất. Và năng lực quân sự có thể được phân bổ rộng rãi hơn trên toàn khu vực.

Ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp ngày 1/3 cho thấy khói bốc lên từ khu vực bị hư hại tại căn cứ hải quân Hạm đội 5 của Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain sau khi bị Iran tấn công.

Theo hai quan chức Mỹ, Israel là một trong những địa điểm đang được cân nhắc tiếp nhận một phần hoạt động quân sự của Washington tại Vùng Vịnh. Trong thời gian xung đột, nước này từng tiếp nhận hàng chục máy bay Mỹ, bao gồm tiêm kích và máy bay tiếp dầu.

WSJ cũng cho biết hồi tháng 4, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các nhà cung cấp ảnh vệ tinh thương mại hạn chế công bố hình ảnh về mức độ thiệt hại tại những căn cứ của Mỹ cũng như các khu vực giao tranh, với lý do bảo vệ an toàn cho lực lượng.

Con số thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô

Các nghị sĩ Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Lầu Năm Góc công bố chi phí thiệt hại nhưng chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chỉ đáp rằng: "Chi phí để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là bao nhiêu?".

Tháng trước, kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jay Hurst đã nói với Quốc hội ước tính chi phí chiến tranh của bộ này, khi đó là 29 tỷ USD, không bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tổng chi phí của cuộc chiến ước khoảng 40 tỷ USD, trong đó thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ dao động từ 2,2-5,1 tỷ USD.

Riêng tại căn cứ NSA Bahrain, WSJ ước tính chi phí xây dựng lại các công trình bị hư hại vào khoảng 400 triệu USD, chưa bao gồm chi phí dọn dẹp, gia cố hay thay thế các thiết bị quân sự chuyên dụng.

Hai trạm thu phát tín hiệu vệ tinh AN/GSC-52B đã bị phá hủy trong những giờ đầu tiên bởi các cuộc tấn công trả đũa của Iran, cùng với một cơ sở quản lý thông tin liên lạc. Theo CSIS, các trạm thu phát này, cho phép liên lạc quân sự gần như thời gian thực, có giá khoảng 20 triệu USD mỗi chiếc.

Các chuyên gia quân sự nhận định cuộc xung đột đã bộc lộ những điểm yếu của Bahrain - căn cứ được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khi Iran chưa sở hữu kho tên lửa chính xác và máy bay không người lái quy mô lớn như hiện nay.