Mỹ điều tàu chiến, vận tải cơ đến hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

TPO - Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) đã điều động một số tàu chiến và máy bay vận tải đến hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả trận động đất ở Venezuela.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường một ngôi nhà đổ sập vì động đất ở Caracas. (Ảnh: Anadolu)

"Tư lệnh SOUTHCOM - Tướng Francis Donovan - đã chỉ đạo điều động lực lượng để phục vụ công tác cứu trợ, bao gồm tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale và tàu chiến USS Billings. Máy bay vận tải C-17 Globemaster và C-130 Hercules cũng sẽ hỗ trợ, cùng với các phương tiện trinh sát và máy bay trực thăng", SOUTHCOM cho biết trong một thông báo.

Một trận động đất kép đã xảy ra ở Venezuela vào cuối ngày 24/6. Chỉ trong khoảng 40 giây, hai cơn địa chấn có cường độ 7,2 và 7,5 đã được ghi nhận. Tâm chấn của các trận động đất nằm cách nhau 10 km tại bang Yaracuy. Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 235 người, với hơn 4.300 người bị thương.

Các lực lượng này sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ nhân viên chính phủ Mỹ, các đội tìm kiếm cứu nạn và các đối tác liên ngành của Mỹ trong việc đánh giá thiệt hại, xác định vị trí những người bị thương và cung cấp cho họ sự hỗ trợ thiết yếu.

Thiếu tướng Kevin J. Jarrard, quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh miền Nam, cũng đã đến Caracas hôm 25/6 để trực tiếp chỉ huy nỗ lực cứu trợ động đất của quân đội Mỹ tại Venezuela, “lập kế hoạch, phối hợp và chỉ đạo” việc điều động các đội cứu hộ, thiết bị và viện trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngoài việc hỗ trợ phương tiện cứu hộ, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela để thúc đẩy nỗ lực cứu trợ. Việc nới lỏng một phần và tạm thời các hạn chế sẽ kéo dài từ ngày 26/6 đến ngày 23/10.

Cảnh tan hoang ở La Guaira (Venezuela) sau trận động đất kép ngày 24/6. (Nguồn: X)

Lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát trước khi "thời gian vàng" khép lại. Các chuyên gia cho biết, cơ hội sống sót của một người bị mắc kẹt sẽ giảm nhanh chóng sau 48 đến 72 giờ đầu tiên, nếu không có nguồn nước.

Theo đài truyền hình nhà nước Venezuela, các đội tìm kiếm và cứu hộ từ Chile, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Mexico và Thụy Sĩ đã đến nước này để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Không quân Chile xác nhận trong một tuyên bố, rằng nước này đã điều động hai chuyến bay đến Venezuela với 30 nhân viên cứu hộ từ Lực lượng Cứu hỏa Chile. Video do chính quyền Venezuela công bố cũng cho thấy hàng chục nhân viên Mexico và chó nghiệp vụ cứu hộ có mặt tại hiện trường.