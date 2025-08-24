Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Giải cứu hai thiếu nữ bị chủ quán karaoke giam lỏng đòi tiền chuộc

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa giải cứu hai thiếu nữ bị chủ quán karaoke giam lỏng và đòi tiền chuộc.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa giải cứu thành công hai thiếu nữ dưới 16 tuổi bị quán karaoke đòi chuộc số tiền hàng chục triệu đồng.

Trước đó, sáng 23/8, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận nguồn tin về việc chủ quán karaoke N.T. ở xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) không cho 2 nhân viên P.T.V. và L.T.K.C. (cùng trú tỉnh Quảng Ngãi) ra ngoài và yêu cầu người thân trả tiền chuộc, đồng thời có hành vi đánh đập, ép viết giấy nhận nợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Tường đã chỉ đạo tổ chức triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành thu giữ các vật chứng liên quan và mời chủ quán karaoke là T.D. và 2 nhân viên V. và C. về trụ sở Công an xã làm việc.

4334029897660271988.jpg
Một trong hai người làm việc tại quán karaoke N.T được Công an Quảng Ngãi giải cứu.

Qua làm việc, V. và C. (trong đó, C. chưa đủ 16 tuổi) khai là tiếp viên karaoke ở địa phương khác và có nợ chủ quán trên 50 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội, C. và V. biết quán karaoke N.T. nên nhắn tin trao đổi và được chủ quán N.T. liên hệ trả tiền cho chủ cũ rồi đưa về làm việc cho karaoke của mình theo hình thức trừ lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động, không có giấy nhận nợ.

Sau mấy ngày, V. và C. không muốn làm nữa, đòi về nhà liền bị chủ quán là T.D. giữ lại, không cho đi, yêu cầu V. và C. gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc mới cho về.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý, 2 nạn nhân đã được giải cứu, bàn giao cho gia đình.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
