TPHCM: Gia đình nữ sinh bị ‘bắt cóc online’ gửi thư cảm ơn công an đã kịp thời giải cứu

TPO - Sau khi tiếp nhận thông tin nữ sinh 22 tuổi bị kẻ gian sử dụng thủ đoạn “bắt cóc online” đòi 300 triệu đồng tiền chuộc, Công an phường Chợ Quán phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM truy xét, giải cứu nạn nhân trong vòng 8 giờ và đưa về gia đình an toàn.