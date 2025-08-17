Giải cứu 4 nữ sinh bị nước lũ cô lập khi dã ngoại

Chiều 17/8, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo một nhóm nữ sinh đi dã ngoại tại khu vực suối Mơ, phường 3 Bảo Lộc, bất ngờ bị nước lũ cuồn cuộn đổ về cô lập, cả nhóm bị mắc kẹt bên kia bờ suối.

Bốn nạn nhân đều 16 tuổi, là học sinh một trường THPT trên địa bàn phường 1 Bảo Lộc. Ngày 17/8, các em rủ nhau tới khu vực trên đi dã ngoại trong rừng. Chiều cùng ngày, khu vực thượng nguồn suối Mơ có mưa lớn kéo dài. Nước lũ đột ngột đổ về, dâng cao và chảy xiết, cả 4 nữ sinh không kịp qua suối để trở về.

Nhóm nữ sinh được lực lượng chức năng đưa qua bờ trở về an toàn.

Lúc này, một người đi làm vườn phát hiện sự việc đã gọi điện trình báo tới Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Do mưa lớn, nước suối đổ về cuồn cuộn, chảy xiết, công tác tiếp cận nhóm nữ sinh đang bị cô lập bên kia suối Mơ gặp rất nhiều khó khăn, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

Sau thời gian dài nỗ lực, lúc 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường, 4 nữ sinh lần được được giải cứu, đưa qua suối thành công.