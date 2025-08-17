Nhà khoa học từng cảnh báo, dự án 2.100 tỷ ven sông Đồng Nai giờ thành bãi hoang

Hơn 10 năm khởi công, dự án 2.100 tỷ đồng cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai vẫn trong tình trạng 'đắp chiếu', đang vào diện thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Trong kế hoạch thanh tra trực tiếp 8 dự án tại Đồng Nai của Thanh tra Chính phủ, dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai cũng bị đưa vào diện kiểm tra. Dự án có quy mô 8,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.132 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư - Xây dựng - Kiến trúc Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công cuối năm 2014, trong đó khoảng 7,7ha lấn sông Đồng Nai. Trên phạm vi dài khoảng 1,3km, có đoạn lấn ra sông khoảng 100m.

Đầu năm 2015, khi công trình đang thi công dở dang, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu tạm dừng sau khi nhiều nhà khoa học cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và sự ổn định dòng chảy của sông.

Tháng 7/2017, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành, bổ sung nghiên cứu, đánh giá cụ thể, định lượng tác động của dự án đến môi trường và dòng chảy.

Tuy nhiên, gần 8 năm qua, dự án gần như "án binh bất động".

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khu vực này vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục dang dở, cỏ dại mọc um tùm. Bên ngoài mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 của dự án, cổng vào khóa chặt, không có người trông coi, dọc đường các bảng hiệu phối cảnh dự án rách tơi tả, nhếch nhác.

Nhiều hộ kinh doanh đã tận dụng phần diện tích dự án ven sông để mở hàng quán, dịch vụ ăn uống, cà phê tự phát, trái ngược hoàn toàn mục tiêu ban đầu là xây dựng không gian ven sông hiện đại, khang trang.

Gần đó, một số "cần thủ" đến khu vực đoạn kè sát bờ sông đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, trong khi nhiều người vẫn câu cá giải trí, rất nguy hiểm.

Khu vực của dự án này nằm ngay sát điểm lấy nước của Nhà máy nước thuộc CTCP cấp nước Đồng Nai, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân ở địa phương.

Theo tìm hiểu, dự án được chia làm 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, tập trung xây dựng tuyến kè, san lấp mặt bằng, đường ven sông, công viên và dãy nhà phố. Giai đoạn 2, dự kiến tôn tạo các di tích như Phụng Sơn Tự, Đình Phước Lư, đồng thời phát triển khu thương mại, văn phòng, trung tâm mua sắm... Giai đoạn 3, xây dựng cao ốc văn phòng, khách sạn, trong đó có 3 tòa tháp, cao nhất là 27 tầng.

Sau hơn một thập kỷ bị bỏ hoang, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vướng mắc, từ đó tìm giải pháp xử lý dứt điểm dự án. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.