Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp Thủ đô Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc đang lan tỏa trên từng con phố, góc ngõ, tạo nên không khí thiêng liêng trong những ngày lễ lớn.
Cụm pano lớn được đặt trước Nhà Quốc hội.
Những ngày này, Quảng trường Ba Đình, đường Độc Lập cùng nhiều địa điểm lịch sử ở Thủ đô luôn tấp nập người dân và du khách tới tham quan, check-in... Đây là cách để mọi người tưởng nhớ, tri ân và hòa mình vào không khí thiêng liêng, hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn.
Vườn hoa 19/8 rực rỡ màu sắc với nhiều loài hoa trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9.
Một quán cafe ngay Ngã Tư Sở.
Quán cafe trên phố Võ Văn Dũng hút khách, đặc biệt các bạn trẻ nhờ trang trí nhiều góc theo chủ đề Tổ quốc.