Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp Thủ đô Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc đang lan tỏa trên từng con phố, góc ngõ, tạo nên không khí thiêng liêng trong những ngày lễ lớn.