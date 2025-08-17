Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

Nam Giang

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp Thủ đô Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc đang lan tỏa trên từng con phố, góc ngõ, tạo nên không khí thiêng liêng trong những ngày lễ lớn.

dua09133.jpg
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ phố phường đến những
góc ngõ nhỏ của Thủ đô đều khoác lên mình “tấm áo mới”: cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng được treo trang trọng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thiêng liêng.
dua09167.jpg
Tại địa điểm phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hạng mục trang hoàng đang dần được hoàn thiện.
dua09177.jpg

Cụm pano lớn được đặt trước Nhà Quốc hội.

dua09122.jpg
dua09102.jpg
dua09089.jpg
Những ngày này, Quảng trường Ba Đình, đường Độc Lập cùng nhiều địa điểm lịch sử ở Thủ đô luôn tấp nập người dân và du khách tới tham quan, check-in... Đây là cách để mọi người tưởng nhớ, tri ân và hòa mình vào không khí thiêng liêng, hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn.
dua09413.jpg
Sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại nút giao phố Hàng Lược - Hàng Mã.
dua09220.jpg
Tấm pano lớn về đại lễ Quốc khánh 2/9 trên đường Điện Biên Phủ
dua09467.jpg
Vườn hoa 19/8 rực rỡ màu sắc với nhiều loài hoa trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9.
dua09012.jpg
Một sân chơi nhỏ trong khu dân cư trên phố Trần Quang Diệu được trang trí cờ hoa đẹp mắt.
dua09527.jpg
Cổng trường tiểu học trên phố Quang Trung ngập tràn sắc đỏ.
dua09484.jpg
Pano rực rỡ trên phố Tràng Tiền.
dua09422.jpg
Các cửa hàng trên phố Hàng Mã.
dua09493.jpg
Nhà hàng trên phố Đinh Liệt bày bán và trang trí theo chủ đề Tổ quốc.
dua09508.jpg
Những góc check-in mà du khách không muốn bỏ qua.
z6909317736921-d068b5f0ed15ce8cbe9891e6183bbcc5.jpg
z6910036141019-5a1acd080f4e0565755eaa69b6fe233f.jpg
Một quán cafe ngay Ngã Tư Sở.
dua09020.jpg
dua09037.jpg
dua09041.jpg
Quán cafe trên phố Võ Văn Dũng hút khách, đặc biệt các bạn trẻ nhờ trang trí nhiều góc theo chủ đề Tổ quốc.
dua09055.jpg
Một lá cờ đỏ sao vàng với kích cỡ lớn được trang trí tại một nhà hàng trên đường Hoàng Cầu.
dua09254.jpg
Những dải cờ Đảng, cờ Tổ quốc đan xen, treo cao ngay tại các con phố Thủ đô, tạo không khí vui tươi chào đón ngày lễ lớn của dân tộc.
Nam Giang
#trang trí #cờ hoa #Quốc khánh 2/9 #Quảng trường Ba Đình #Lăng Bác #đại lễ

