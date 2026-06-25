Hà Nội chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông toàn mạng lưới giao thông công cộng

TPO - Với một thẻ điện tử hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, hành khách có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nhiều phương thức linh hoạt trên các loại hình vận tải công cộng.

Ngày 25/6, Sở Xây dựng Hà Nội khai trương Hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong, hệ thống được triển khai đồng bộ trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị. Với một thẻ điện tử hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, hành khách có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nhiều phương thức linh hoạt trên các loại hình vận tải công cộng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông.

Việc đưa hệ thống vào khai thác giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hiệu quả giám sát, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tổ chức giao thông, quy hoạch và phát triển vận tải.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ tự động tính toán cự ly để triển khai chính sách miễn tiền vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, góp phần hỗ trợ thực hiện hiệu quả Vùng phát thải thấp trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, giao thông công cộng giữ vai trò then chốt trong phát triển đô thị hiện đại, góp phần giảm ùn tắc và phát thải.

Do đó, cùng với đầu tư hạ tầng, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý là yêu cầu tất yếu. Hệ thống vé điện tử liên thông là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô, cho phép người dân sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải hiện tại và tương lai.

Các đại biểu tham quan Phòng Giám sát, điều hành hệ thống và trải nghiệm thẻ vé điện tử liên thông trên xe buýt.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cùng các đơn vị vận hành tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích mới.

Theo định hướng, trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng khả năng kết nối hệ thống này với đường sắt đô thị, xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt và hàng không.

Về lâu dài, thẻ vé điện tử sẽ được phát triển thành nền tảng thanh toán đa dịch vụ trong đời sống đô thị, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng văn minh và phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.