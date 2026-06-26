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Hà Nội chuyển đổi hơn 26.000m2 đất để xây NOXH tại Hoài Đức

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng 26.512m2 đất tại xã Hoài Đức để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đức Thượng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định 3082 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội cho Công ty TNHH phát triển nhà Xuân Phương địa chỉ trụ sở chính tại số 1 Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực vận tải Đức Phượng) chuyển mục đích sử dụng 26.512m2 đất tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đức Thượng.

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Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 8/4/2024 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 27/1/2026.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất Dự án được xác định tại: Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-04B), tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quy hoạch kiến trúc – Đô thị Hà Nội lập năm 2025.

Trong tổng diện tích 26.512m2 đất có: 11.539m2 đất xây dựng nhà ở chung cư (gồm: 9.238m2 đất xây dựng nhà ở xã hội và 2.301m2 đất xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại); 14.973m2 đất vườn hoa, sân chơi, sân thể thao, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải, đường giao thông.

UBND Thành phố giao Công ty TNHH phát triển nhà Xuân Phương có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thuế Thành phố để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định...

Trần Hoàng
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