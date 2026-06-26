Mai Việt Land trở thành đơn vị phát triển kinh doanh Central Lakeside

Với vai trò Đơn vị Phát triển Kinh doanh dự án Central Lakeside, Mai Việt Land tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các dự án bất động sản cao cấp. Sự hợp tác này chính thức mở ra cơ hội sở hữu khối tài sản ven hồ hiếm hoi ngay tại lõi trung tâm nội đô, mang đến những giá trị tích lũy và khai thác thương mại vượt trội nhờ lợi thế tọa độ kim cương.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng tinh hoa

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của các dự án được quy hoạch bài bản ngay tại những tọa độ trung tâm luôn thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư sành sỏi. Việc Mai Việt Land chính thức trở thành Đơn vị Phát triển Kinh doanh của Central Lakeside được xem là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn nhạy bén trong việc lựa chọn và phân phối các sản phẩm bất động sản có giá trị thực.

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Đình Đức - Phó Tổng giám đốc Mai Việt Land nhận định: "Central Lakeside là một tổ hợp thương phố sở hữu những ưu thế đặc biệt hiếm có tại trung tâm nội đô. Việc ôm trọn hệ sinh thái mặt nước rộng lớn giữa một tọa độ giao thương sầm uất mang lại giá trị nội tại rất cao cho dự án. Với sự trân trọng tuyệt đối dành cho khách hàng, đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư của Mai Việt Land cam kết sẽ luôn đồng hành sát sao, cung cấp những thông tin khách quan, minh bạch và đưa ra các giải pháp tài chính, khai thác thương mại tối ưu, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả."

Trục vàng thương mại kề cận trung tâm hành chính mới

Cùng với bước tiến chiến lược của Mai Việt Land, những thông số quy hoạch chi tiết của Central Lakeside cũng được hé lộ, phác họa rõ nét bức tranh đầu tư đầy tiềm năng. Dự án án ngữ tại ngã tư đắt giá Tố Hữu - Trung Văn, được bao quanh bởi 4 trục đường thông thoáng, tạo nên một tọa độ giao thương nhộn nhịp.

Phối cảnh dự án Central Lakeside

Điểm nhấn làm nên vị thế của Central Lakeside là sự tiệm cận hệ sinh thái tài chính, thương mại, dịch vụ, đón đầu dòng chảy kinh tế sôi động của khu vực. Đặc biệt, dự án nằm ngay gần Trung tâm Hành chính Quốc gia mới với quy mô 55ha - nơi dự kiến quy tụ Trụ sở các Bộ, ngành Trung ương trong tương lai. Lợi thế này không chỉ tạo ra một cộng đồng dân cư tri thức cao mà còn bảo chứng cho nguồn khách hàng ổn định, có sức mua lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động kinh doanh thương mại.

Quy hoạch sinh thái hiếm có và thiết kế sang trọng bởi đơn vị danh tiếng

Bên cạnh trục giao thương sầm uất, Central Lakeside sở hữu tầm nhìn khoáng đạt và không gian xanh mát nhờ lợi thế tiếp giáp trực tiếp 3 mặt hồ: Công viên hồ điều hòa Mễ Trì 17,2ha (sở hữu 12ha mặt nước tương đương Hồ Gươm) và Hồ Trung Văn 2,7ha. Quỹ đất ven hồ hữu hạn tại nội đô không chỉ đóng vai trò cải thiện vi khí hậu mà còn là yếu tố lõi kiến tạo sức hấp dẫn trường tồn cho tài sản.

Từ tọa độ sinh thái này, cư dân dễ dàng tiếp cận vòng tròn "siêu kết nối" của Thủ đô: chỉ mất 3 - 7 phút để di chuyển tới đường Vành đai 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình cùng mạng lưới y tế, giáo dục, trung tâm thương mại quy mô lớn, đồng thời đón đầu dư địa tăng trưởng từ tuyến quy hoạch tuyến Metro mới.

Trên nền tảng vị trí đắt giá đó, 112 căn thương phố mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại từ đơn vị thiết kế danh tiếng thế giới StudioMilou (Pháp), nổi bật với hệ vật liệu ngoại thất cao cấp và diện tích mặt kính lớn hướng hồ. Với cấu trúc 5 tầng, 1 tum cùng diện tích sử dụng lên tới 593m², mỗi sản phẩm giải quyết trọn vẹn bài toán khai thác "3 trong 1": An cư đẳng cấp - Kinh doanh sinh lời - Cho thuê linh hoạt. Sự cộng hưởng giữa cảnh quan mặt nước, hạ tầng đồng bộ và năng lực triển khai từ Mai Việt Land hứa hẹn đưa Central Lakeside trở thành khối tài sản tích lũy giá trị bền vững cho giới đầu tư.

Mai Việt Land - Đơn vị phát triển kinh doanh dự án Central Lakeside

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