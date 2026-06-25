Thái Nguyên: Đề xuất thu hồi hơn 144 ha đất triển khai dự án Hồ Núi Cốc

TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất bổ sung danh mục thu hồi đất để xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc với tổng diện tích 144,7 ha, thuộc xã Đại Phúc và xã Vạn Phú.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 144,7 ha, thuộc xã Đại Phúc và xã Vạn Phú (tỉnh Thái Nguyên). Trong đó, diện tích đất cần thu hồi tại xã Đại Phúc là 72ha và xã Vạn Phú là 72,7 ha.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 14 được tổ chức ngày 26/6.

Liên quan đến Hồ Núi Cốc, trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.

Đây là dự án được khởi công năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Sau 10 năm, nhiều hạng mục công trình của dự án còn dang dở, thậm chí chưa triển khai.