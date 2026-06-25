Trung tâm Hà Nội đón thêm dự án hiếm hoi với 3 mặt hồ, 4 mặt đường, cạnh Metro

Nguồn cung thấp tầng nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm, đặc biệt các dự án nhà phố thương mại mặt hồ lại càng ít xuất hiện trên thị trường. Lợi thế cảnh quan, khả năng đầu tư, khai thác kinh doanh tối ưu và nguồn cung hữu hạn giúp phân khúc này luôn duy trì sức hút đối với nhà đầu tư.

Giá chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m², nhà phố thương mại ven hồ nội đô vẫn khan hàng

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến sự thiếu hụt rõ rệt nguồn cung thấp tầng tại khu vực nội đô. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, phần lớn nguồn cung mới thời gian qua tập trung tại các khu vực ngoại thành, trong khi các dự án liền kề, biệt thự và nhà phố thương mại tại khu vực trung tâm rất ít xuất hiện.

Báo cáo của CBRE Việt Nam quý I/2026 ghi nhận toàn thị trường chỉ có 986 căn thấp tầng mở bán mới và giảm tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu sở hữu bất động sản liền thổ vẫn duy trì ở mức cao đã khiến mặt bằng giá tiếp tục neo cao. Đặc biệt tại khu vực phía tây Hà Nội như Mễ Trì, Trung Văn hay dọc quanh khu vực đường Tố Hữu- khu vực có lượng giao dịch bất động sản luôn ở mức cao do nhu cầu tại đây luôn sẵn có.

Hiện nay, giá các sản phẩm nhà phố thương mại và liền kề dao động phổ biến từ 400 - 600 triệu đồng/m² hay đơn cử khu vực Mễ Trì, một số căn thấp tầng sở hữu vị trí mặt hồ tại dự án Vinhomes Green Bay giá bán đã chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m², tuy nhiên, cũng rất ít chủ nhà có nhu cầu bán lại trong suốt thời gian qua.

Quỹ đất ven hồ gần như không còn, dự án mới lập tức tạo sức hút

Theo các chuyên gia, trong quá trình tái thiết đô thị với tầm nhìn 100 năm của Thủ đô, nguồn cung nhà phố thấp tầng trong khu vực nội thành sẽ ngày càng cạn kiệt. Một vài dự án sở hữu vị trí đẹp hiện nay đều được phát triển trên các quỹ đất đã được tích lũy từ nhiều năm trước. Những dự án thấp tầng vừa nằm trong lõi đô thị vừa sở hữu yếu tố mặt hồ sẽ ngày càng trở nên đắt đỏ và có giá trị gia tăng theo thời gian.

Một trong số ít dự án mới gia nhập thị trường thời gian gần đây là Central Lakeside do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 (công ty thành viên Taseco Land) và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS làm Chủ đầu tư, tọa lạc tại nút giao Trung Văn - Tố Hữu, nơi luôn được đánh giá sầm uất và có tốc độ tăng trưởng cao tại Hà Nội.

Central Lakeside tại nút giao Tố Hữu- Trung Văn giáp 3 mặt hồ, 4 mặt đường

Dự án được phát triển trên quỹ đất rộng khoảng 3,85 ha, sở hữu vị trí đặc biệt khi nằm giữa hệ thống công viên, hồ cảnh quan hiếm có của Thủ đô: vừa đối diện công viên hồ Mễ Trì rộng gần 17 ha, vừa tiếp giáp hồ Trung Văn rộng khoảng 3ha tạo nên lợi thế cảnh quan mà rất ít dự án nội đô hiện nay có được.

Không chỉ hưởng lợi từ hệ sinh thái công viên, hồ nước, Central Lakeside còn sở hữu lợi thế khi tiếp giáp 4 mặt đường lớn, dễ dàng kết nối trực tiếp tới các trục giao thông huyết mạch như Tố Hữu, Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi… Bên cạnh đó là tuyến Metro Cát Linh - Tố Hữu - Vành đai 4 đã được quy hoạch. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều tòa chung cư, văn phòng, trường học quốc tế… với mật độ cư dân đông đúc và có thu nhập cao.

Dự án Central Lakeside với 112 căn nhà phố và tháp đôi chung cư cao cấp 32 tầng

Trong bối cảnh nguồn cung nhà phố thương mại nội đô ngày càng khan hiếm, những dự án được phát triển trên quỹ đất trung tâm còn sót lại như Central Lakeside đang trở thành dòng sản phẩm được nhà đầu tư “săn đón” trên thị trường bất động sản Hà Nội.

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