Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel lọt Top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo tốt nhất Việt Nam

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel – tọa lạc trong quần thể Vega City – vừa được Giải thưởng Travel & Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 do Tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức vinh danh trong Top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu Việt Nam. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của khu nghỉ dưỡng quốc tế, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến mới tại Bắc Nha Trang.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel lọt Top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu Việt Nam

Ngày 18/6/2026, Giải thưởng Travel & Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 do Tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức đã công bố danh sách những khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm đến xuất sắc của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel - nằm trong quần thể Đô thị biển Vega City được vinh danh trong Top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu Việt Nam. Việc được xướng tên ở hạng mục danh giá không chỉ là dấu ấn của một thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế, mà còn phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của Vega City- hệ sinh thái điểm đến đang hình thành tại Bắc Nha Trang.

Tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) là một trong những ấn phẩm uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng. Hằng năm, giải thưởng Travel & Leisure Luxury Awards Asia Pacific tôn vinh những khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thương hiệu lữ hành và trải nghiệm nổi bật trong khu vực, dựa trên bình chọn của độc giả và cộng đồng yêu du lịch cao cấp.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel vừa được Tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) vinh danh trong Top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu Việt Nam.

Năm nay, bảng xếp hạng quy tụ nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng của Việt Nam như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Regent Phu Quoc, Six Senses Ninh Van Bay, Amanoi và An Lam Retreats Ninh Van Bay. Việc góp mặt cùng những tên tuổi hàng đầu của ngành nghỉ dưỡng là dấu mốc đáng chú ý đối với Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel, khẳng định chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành quốc tế và vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nam. Đồng thời cho thấy, Vega City trở thành một trong số ít hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Việt Nam có sự hiện diện của những thương hiệu cao cấp được quốc tế ghi nhận.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel không chỉ mang đến chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế mà còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái văn hóa, nghệ thuật, giải trí và nghỉ dưỡng đang từng bước hoàn thiện tại Vega City. Chính sự cộng hưởng giữa một thương hiệu khách sạn đẳng cấp quốc tế và một điểm đến đang vận hành đã tạo nên những giá trị khác biệt cho trải nghiệm của du khách.

Điều gì tạo nên sức hút của Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel?

Là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu Gran Meliá – thương hiệu xa xỉ bậc nhất của tập đoàn Meliá Hotels International (Tây Ban Nha), Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel được định vị ở phân khúc ultra luxury, hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu toàn cầu tìm kiếm những trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tính cá nhân hóa.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư với hệ thống biệt thự hướng biển và dịch vụ cá nhân hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tọa lạc bên bờ vịnh Bắc Nha Trang, khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống biệt thự hướng biển với không gian riêng tư, mật độ xây dựng thấp cùng tầm nhìn khoáng đạt ra đại dương. Thiết kế của Villa Le Corail lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên Nha Trang và những đường nét kiến trúc Chăm đặc trưng, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc địa phương và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế.

Bên cạnh hệ thống biệt thự sang trọng, Villa Le Corail còn mang đến chuỗi dịch vụ được cá nhân hóa theo tiêu chuẩn RedLevel – dấu ấn đặc trưng của thương hiệu Gran Meliá dành cho nhóm khách hàng cao cấp.

Điểm khác biệt của Villa Le Corail không chỉ nằm ở kiến trúc hay dịch vụ, mà còn ở triết lý nghỉ dưỡng đề cao sự riêng tư, tinh tế và kết nối cảm xúc. Thay vì mang đến những trải nghiệm xa hoa theo cách phô trương, khu nghỉ dưỡng hướng người lưu trú tới nhịp sống chậm rãi, nơi thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa cùng trở thành một phần của hành trình tận hưởng.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel mang đến chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ của vịnh Bắc Nha Trang.

Chính sự kết hợp giữa thương hiệu Gran Meliá, triết lý nghỉ dưỡng cá nhân hóa và bối cảnh của một điểm đến đang vận hành đã tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách - yếu tố ngày càng được các giải thưởng quốc tế đánh giá cao và là một trong những yếu tố góp phần đưa khu nghỉ dưỡng được Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 ghi nhận bên cạnh nhiều thương hiệu danh tiếng của Việt Nam.

Khi một thương hiệu quốc tế đồng hành cùng một hệ sinh thái điểm đến

Khác với nhiều resort được phát triển như một điểm đến độc lập, Villa Le Corail là một phần của Vega City – quần thể đô thị biển hướng tới mô hình destination ecosystem – nơi lưu trú, văn hóa, nghệ thuật, giải trí và cộng đồng cùng vận hành trong một không gian thống nhất.

Đến nay, hệ sinh thái ấy đã từng bước được hiện thực hóa. Nhà hát Đó với các chương trình nghệ thuật đương đại, quảng trường biển, chuỗi nhà hàng quốc tế, các hoạt động thể thao biển, lễ hội và sự kiện diễn ra quanh năm đang góp phần tạo nên một nhịp sống sôi động cho toàn khu vực.

Đây cũng là lợi thế khác biệt của Villa Le Corail so với nhiều khu nghỉ dưỡng độc lập.

Vega City đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa, nghệ thuật và giải trí tại Bắc Nha Trang.

Trước đó, Vega City cũng liên tục được truyền thông quốc tế ghi nhận là một trong những điểm đến mới nổi của châu Á. Các tạp chí uy tín như Entrepreneur và Luxury Travel Magazine đã giới thiệu Vega City như một mô hình phát triển điểm đến mới, nơi nghỉ dưỡng, văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Những ghi nhận liên tiếp từ truyền thông quốc tế cho thấy Vega City đang từng bước được nhận diện không chỉ như một dự án nghỉ dưỡng, mà như một điểm đến mới của khu vực.

Sau sự hiện diện của các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế như Gran Meliá, hệ sinh thái Vega City tiếp tục được hoàn thiện với Vega Alora Residences. Nếu Villa Le Corail mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế cho du khách, thì Vega Alora Residences mở ra cơ hội sở hữu và trở thành một phần của chính hệ sinh thái điểm đến ấy.

Được cung cấp dịch vụ bởi lyf by The Ascott Limited với triết lý A LIFE, YOUR WAY, Vega Alora tiếp nối hành trình đưa Vega City trở thành một điểm đến nơi con người không chỉ ghé đến để nghỉ dưỡng, mà còn mong muốn ở lại để tận hưởng phong cách sống.

Việc Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel được Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 vinh danh không chỉ ghi nhận chất lượng của một khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế.

Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho quá trình hình thành của một hệ sinh thái điểm đến tại Bắc Nha Trang - nơi mỗi mảnh ghép mới đều góp phần gia tăng giá trị cho toàn bộ Vega City. Đó cũng là nền tảng để Vega City tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, đưa Bắc Nha Trang trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý mới của khu vực trong những năm tới.