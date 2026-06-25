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Địa ốc

Phú Thuận khởi công 4 tuyến đường, cú hích của BĐS Nam Sài Gòn

P.V

Cột mốc khởi công loạt tuyến đường mới đang tạo ra xung lực phát triển mạnh mẽ, là đòn bẩy hạ tầng thực tế, mở ra chu kỳ bứt phá giá trị tài sản vững chắc cho khu vực.

Phú Thuận tháo nút thắt hạ tầng

UBND phường Phú Thuận vừa chính thức khởi công 4 tuyến đường N4, D2, N1 và D7 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Nam Sài Gòn. Cả 4 tuyến đường quy hoạch này đều kết nối trực tiếp với trục Đào Trí hiện hữu. Trong đó tuyến N4 và D2 đều rộng 24m, mở hướng di chuyển thẳng từ Vlasta Premier - Phú Thuận, chính là đòn bẩy hạ tầng khơi thông mạch máu kết nối và thúc đẩy biên độ tăng trưởng giá trị của dự án.

Việc khởi công các tuyến đường là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông trong khu vực, từ đó khai thác trọn vẹn tiềm năng của trục Đào Trí, vốn là trục cảnh quan - thương mại chiến lược của toàn khu Nam nhờ sở hữu quỹ đất ven sông khan hiếm và quy tụ hàng loạt dự án bất động sản cao cấp.

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Lãnh đạo phường Phú Thuận, đại diện các doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công đường N4, D2

Đặt trong bối cảnh hàng loạt hạ tầng trọng điểm tại phía Nam Sài Gòn đang tăng tốc hoàn thiện, đây là tín hiệu tích cực báo hiệu chu kỳ tăng trưởng mới tại Phú Thuận. Cầu Thủ Thiêm 4 (dự kiến khởi công Quý III/2026) và đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng lên 8 làn xe (giai đoạn 2026 -2027) giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Nam về lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm xuống còn 5 - 15 phút. Song song đó, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ cùng hệ thống cầu Phú Mỹ 2 (đang quy hoạch) và Cần Giờ (dự kiến hoàn thành năm 2029) sẽ mở cánh cửa kết nối liên vùng hướng về phía Đông và khu đô thị biển tương lai. Trong thời gian tới, sự hiện diện của tuyến Metro số 4 cùng đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ sẽ thắt chặt mạng lưới liên thông từ trục Đào Trí đến Phú Mỹ Hưng.

Sự cộng hưởng này là đòn bẩy đưa Phú Thuận thành tâm điểm nhu cầu định cư chất lượng cao và của dòng vốn đầu tư, thu hút nhà đầu tư nhạy bén đón đầu thời cuộc.

Vlasta Premier - Phú Thuận: Tọa độ “vàng” đón sóng hạ tầng chiến lược

Sự bứt phá đồng bộ về hạ tầng không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội địa phương, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng vượt trội cho các dự án bất động sản. Trong đó, Vlasta Premier - Phú Thuận là tọa độ đón nhận xung lực mạnh mẽ và trực diện nhất nhờ vị thế đắt giá với 3 mặt tiền chiến lược: Đào Trí (rộng 40m), D2 (24m) và N4 (24m). Lợi thế này trở thành bảo chứng vững chắc cho tính thanh khoản cao, đồng thời thiết lập một biên độ tăng giá mạnh mẽ khi mạng lưới giao thông khu vực chính thức thông xe.

Là sản phẩm tinh tuyển nhất mang thương hiệu Vlasta được phát triển bởi Văn Phú, Vlasta Premier - Phú Thuận xác lập một chuẩn sống cao cấp mới tại phía Nam Sài Gòn. Đề cao sự riêng tư của chủ nhân, dự án có quy mô 602 căn hộ, trong đó duy trì mật độ cư dân ở mức thấp với chỉ 11 căn hộ trên một tầng.

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Vlasta Premier - Phú Thuận với thiết kế phủ kính toàn phần

Dự án sở hữu diện mạo kiến trúc phủ kính toàn phần thời thượng, giúp tối ưu nguồn ánh sáng tự nhiên. Từ bên trong căn hộ, chủ nhân có thể phóng tầm mắt thưởng lãm bức tranh cảnh quan ven sông Đồng Nai cùng nhịp sống phố thị năng động. Bên cạnh đó, sức hút của Vlasta Premier - Phú Thuận còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích all-in-one được tích hợp ngay tại tòa nhà như shophouse, không gian co-working, trường mầm non, rạp chiếu phim mini, sân golf 3D, bể bơi panorama hướng sông, phòng gym, vườn thiền,...

Hiện nhà phát triển dự án Vlasta Premier - Phú Thuận triển khai loạt chính sách tài chính với những ưu đãi vượt trội. Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán 20% vốn ban đầu sẽ được ngân hàng hỗ trợ giải ngân lên tới 65% giá trị sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, kéo dài đến gần 1 năm ngay cả sau khi nhận nhà (dự kiến bàn giao vào quý IV/2027). Bên cạnh đó, người mua cũng có thể lựa chọn phương án chia nhỏ tiến độ thanh toán hoặc thanh toán sớm để hưởng mức chiết khấu thẳng vào giá bán lên tới 11%.

Với bước tiến mới về mạng lưới giao thông, Phú Thuận đang thiết lập một mặt bằng giá trị mới cho toàn khu vực. Đầu tư vào tọa độ vàng đón sóng hạ tầng lúc này là bước đi chiến lược để tối ưu hiệu quả đầu tư. Cơ hội hiện tại mở ra lộ trình chắc chắn cho những khách hàng tìm kiếm sự an toàn và biên độ tăng giá bền vững của tài sản.

P.V
#Phú Thuận #bất động sản #giao thông #Nam Sài Gòn #đầu tư #hạ tầng

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