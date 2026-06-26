Lực đẩy hạ tầng và dòng tiền đầu tư quyết định sức hút dự án bất động sản

Bước vào nửa cuối năm 2026, thị trường bất động sản đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong khẩu vị của người mua. Khi yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, dòng tiền dần rút khỏi các xu hướng đầu tư ngắn hạn để ưu tiên cho những tài sản sở hữu giá trị thực, đáp ứng tốt nhu cầu khai thác dài hạn và duy trì được tính thanh khoản ổn định.

Dòng vốn trên thị trường hiện nay ưu tiên hướng đến các dự án phục vụ đúng nhu cầu ở thực, sở hữu lộ trình phát triển minh bạch và có khả năng khai thác ổn định. Bên cạnh đó, để bài toán đầu tư thực sự hiệu quả, yếu tố hạ tầng không còn được đánh giá dựa trên kỳ vọng tương lai, mà phải là những công trình đang hiện hữu, tác động trực tiếp đến giá trị và thanh khoản của tài sản.

Nhà đầu tư thận trọng với các “cơn sốt” ngắn hạn, ưu tiên giá trị khai thác bền vững.

Ở chu kỳ mới, dòng tiền thông minh ưu tiên hướng về những dự án đang trong giai đoạn xây dựng nhưng nắm giữ vị trí tâm điểm trên các trục giao thông huyết mạch. Công thức rất rõ ràng: Khi tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu vực vừa vặn "khớp" với thời điểm bàn giao dự án, tài sản sẽ đón đúng điểm rơi giá trị. Nhờ sự đồng bộ này, ngay khi nhận chìa khóa, bất động sản có thể lập tức đi vào vận hành, tạo ra dòng tiền khai thác thương mại ổn định và mang lại biên độ lợi nhuận tăng trưởng bền vững.

Thực tế, khu Đông tiếp tục dẫn dắt dòng vốn đầu tư công toàn phía Nam với các công trình trọng điểm như tuyến Metro và mục tiêu khép kín Vành đai 2. Việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng không chỉ gia tăng kết nối liên vùng mà còn trực tiếp nới rộng biên độ định giá bất động sản. Đặc biệt, khi Vành đai 2 khép kín sẽ gánh vác luồng xe tải nặng, trả lại sự thông thoáng cho trục đại lộ Phạm Văn Đồng và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về lõi TP.HCM.

Đáng chú ý, Picity SkyZen đang sở hữu tọa độ chiến lược khi nằm ngay giao điểm Phạm Văn Đồng và Vành đai 2, liền kề ga Metro TP.HCM – Cần Thơ theo quy hoạch. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô cạn kiệt và nguồn cung mới liên tục bị đẩy ra vùng ven, việc sở hữu một dự án ngay mặt tiền trục huyết mạch kết nối trực tiếp trung tâm là thuộc nhóm khan hiếm. Sự cộng hưởng giữa nguồn cung khan hiếm tại khu vực và đà hoàn thiện của hạ tầng giao thông tạo ra lực đỡ ổn định cho mặt bằng giá. Nhờ hội tụ các yếu tố này, Picity SkyZen có cơ sở vững chắc để duy trì nhịp thanh khoản tích cực, giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trước những chu kỳ điều chỉnh của thị trường.

Picity SkyZen tọa lạc ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng đã chính thức khởi công tháng 01/2026, dự kiến bàn giao cuối năm 2028.

Trong bối cảnh thị trường cẩn trọng với bài toán phân bổ vốn, đòn bẩy tài chính trở thành yếu tố then chốt quyết định thanh khoản. Nắm bắt xu hướng phát triển của nền kinh tế số, Picity SkyZen ra mắt dòng sản phẩm Digital Home (diện tích khoảng 30m2) với mức giá từ 1,7 tỷ đồng. Điểm nhấn nằm ở chính sách thanh toán: khách hàng chỉ cần vốn ban đầu 10% (170 triệu đồng) và được hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà. Chính sách này giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc phân bổ nguồn vốn, giảm áp lực tài chính ban đầu nhưng vẫn xác lập được quyền sở hữu tài sản ở mặt bằng giá hiện tại.

Digital Home Picity SkyZen: Không gian tích hợp đa năng, tối ưu diện tích cho nhu cầu sống, làm việc và khai thác cho thuê.

Song song đó, dòng căn hộ 3 phòng ngủ cũng tháo gỡ bài toán an cư cho các gia đình đa thế hệ trước rào cản tăng giá của nhà phố cùng khu vực. Mức giá từ 3,7 tỷ đồng cho căn hộ diện tích khoảng 70m2 cùng chính sách thanh toán trước 10% (370 triệu đồng) và miễn lãi suất đến lúc nhận nhà được đánh giá phù hợp với người mua ở thực lẫn khách đầu tư.

Không gian rộng thoáng, tràn ngập ánh sáng của căn hộ 3 phòng ngủ Picity SkyZen, đáp ứng tốt nhu cầu an cư của gia đình đa thế hệ

Song song với đòn bẩy hạ tầng và chính sách thanh toán, tiêu chuẩn hoàn thiện cũng là cơ sở quan trọng giúp tài sản duy trì sức hút trong dài hạn. Tại Picity SkyZen, danh mục vật liệu bàn giao quy tụ các thương hiệu quốc tế không chỉ khẳng định cam kết chất lượng công trình, mà còn đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại và tiện nghi cho cư dân. Nhìn chung, sự gắn kết giữa vị trí, chính sách thanh toán và chất lượng bàn giao giúp Picity SkyZen củng cố được giá trị sử dụng thực tế. Đây là nền tảng cốt lõi để tài sản duy trì hiệu quả khai thác và giữ giá theo thời gian.