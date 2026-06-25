Hỗ trợ người dân Thủ đô thuộc diện giải tỏa, Cenhomes.vn triển khai chương trình '1001 chỗ ở miễn phí'

Cenhomes.vn triển khai chương trình “1001 chỗ ở miễn phí”, hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho các hộ dân thuộc diện di dời tại Hà Nội. Chương trình được xem là bước khởi đầu cho định hướng dài hạn “Nhà là để ở”, hướng tới các giải pháp an cư gắn với nhu cầu thực trong đô thị.

Song song với đó, Cenhomes định hướng sẽ làm việc với các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư, các chủ sở hữu… đang có tài sản dôi dư, chưa được sử dụng hiệu quả để khai thác vận hành cho thuê, phục vụ nhu cầu dân sinh.

Từ “1001 chỗ ở miễn phí” – hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho người dân Hà Nội

Theo thống kê của thành phố Hà Nội, hiện có khoảng 1.428 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng trên địa bàn, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển các khu chức năng mới, qua đó tác động đến hàng nghìn hộ dân thuộc diện phải di dời, giải tỏa.

Quá trình này diễn ra trong bối cảnh các đô thị lớn liên tục mở rộng, khiến nhu cầu sắp xếp lại không gian cư trú trở nên phổ biến hơn. Trên thực tế, giữa thời điểm bàn giao nơi ở cũ và khi ổn định tại nơi ở mới luôn tồn tại một khoảng thời gian chuyển tiếp nhất định. Với nhiều gia đình, đây là giai đoạn phát sinh thêm các áp lực về chỗ ở tạm thời, sinh hoạt và chi phí, khi toàn bộ đời sống cần được thiết lập lại trong thời gian ngắn.

Chương trình “1001 chỗ ở miễn phí” được triển khai với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, hỗ trợ chỗ ở tạm thời để các hộ dân có thêm thời gian và sự an tâm trước khi ổn định nơi ở mới.

Chương trình được triển khai từ nguồn quỹ nhà hiện hữu tại các dự án: Bình Minh Garden (Long Biên, Hà Nội), Eurowindow River Park (Đông Anh, Hà Nội) và Đại Lải Paradise (Phú Thọ), dành cho các hộ dân có nhu cầu trong giai đoạn chuyển tiếp nơi ở.

Đại diện Cenhomes.vn cho biết, chương trình được xây dựng trên tinh thần đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị, với mục tiêu hỗ trợ người dân ổn định đời sống trong giai đoạn có nhiều thay đổi. Đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp, giúp giảm áp lực về chỗ ở và chi phí trong giai đoạn chuyển tiếp. Trước đó, đơn vị cũng từng triển khai nhiều hoạt động cộng đồng trong giai đoạn dịch Covid-19 cũng như các sáng kiến hỗ trợ thị trường bất động sản, tạo nền tảng cho những chương trình an sinh được phát triển sau này.

Đến chiến lược “Nhà là để ở” và bài toán nguồn cung đô thị

Chương trình “1001 chỗ ở miễn phí” không chỉ mang tính hỗ trợ trước mắt mà còn được xem là điểm khởi đầu cho định hướng tiếp cận dài hạn đối với bài toán an cư đô thị.

Theo định hướng phát triển, cùng với quá trình đô thị hóa và dịch chuyển lao động, nhu cầu thuê nhà tại các thành phố lớn được dự báo tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nguồn cung được vận hành theo hướng chuyên nghiệp vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ mở rộng nguồn cung mới mà còn cần khai thác hiệu quả hơn các tài sản nhà ở hiện hữu trong xã hội.

Bên cạnh việc mở rộng và quản lý quỹ căn hộ cho thuê hiện hữu, Cenhomes.vn định hướng sẽ làm việc với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chủ sở hữu tài sản nhằm đưa những nguồn lực bất động sản chưa được khai thác hiệu quả vào phục vụ nhu cầu dân sinh.

Khai thác hiệu quả quỹ nhà hiện hữu tại các đô thị lớn được Cenhomes.vn xem là một hướng đi dài hạn nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ nhu cầu ở thực

Đáng chú ý, một số nguồn lực nhà ở phát sinh trong quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính tại một số địa phương cũng được xem xét như một nguồn lực tiềm năng có thể chuyển đổi công năng, bổ sung vào quỹ nhà cho thuê hoặc chỗ ở tạm thời, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở với chi phí hợp lý cho người dân đô thị.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở, mà còn hướng tới việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có trong xã hội, thay vì để trống hoặc khai thác chưa đúng công năng trong thời gian dài.

Chiến lược này dự kiến được nghiên cứu thí điểm tại Hà Nội, nơi có tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu thuê nhà lớn và đang hình thành rõ nét các nhóm nhu cầu ở thực đa dạng, từ dài hạn, trung hạn đến các giai đoạn chuyển tiếp.