Hà Nội đấu giá loạt khu đất làm nhà ở thấp tầng

TPO - Hà Nội tiếp tục chuẩn bị đưa hàng loạt khu đất ra đấu giá trong tháng 7 để phát triển các dự án nhà ở thấp tầng.

Sắp đấu giá loạt khu đất giá trị lớn

Theo kế hoạch, ngày 15/7, khu đất tại vị trí X2 huyện Hoài Đức cũ (nay thuộc xã An Khánh) sẽ được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Khu đất có tổng diện tích gần 5,4 ha, trong đó khoảng 2,07 ha đất xây dựng nhà ở liền kề được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 53 triệu đồng/m2. Ngoài ra, gần 1.800 m2 đất xây dựng bãi đỗ xe có thời hạn sử dụng 50 năm cũng được cho thuê với giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng.

Để tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải nộp tiền đặt trước khoảng 220 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị khởi điểm của khu đất.

Khu đất diện tích hơn 1,2 ha nằm tại các ô đất chưa sử dụng hết thuộc Khu tái định cư X2A, phường Yên Sở dự kiến đưa ra đấu giá vào ngày 23/7, giá khởi điểm gần 917 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Tiếp đó, ngày 19/7, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô quy hoạch A4/NO5, phường Bồ Đề.

Khu đất có diện tích gần 8,6 ha, trong đó hơn 1,36 ha đất ở được đấu giá để xây dựng 93 căn nhà ở cao 5 tầng. Giá khởi điểm của khu đất hơn 568 tỷ đồng. Phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

Đáng chú ý, ngày 23/7, một khu đất khác tại Khu tái định cư X2A, phường Yên Sở cũng sẽ được đưa ra đấu giá.

Khu đất có diện tích hơn 1,2 ha, gồm 100 thửa đất được quy hoạch phát triển nhà ở thấp tầng. Với đơn giá đất được xác định ở mức 89,78 triệu đồng/m2, tổng giá khởi điểm của khu đất lên tới gần 917 tỷ đồng.

Ngoài chi phí quyền sử dụng đất, dự án còn có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.242 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 248,5 tỷ đồng và chứng minh được khả năng huy động nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ.

Bỏ cọc khu đất 18 Cao Bá Quát, doanh nghiệp bị hạn chế nhiều quyền

Liên tiếp các khu đất có giá trị lớn sắp được đấu giá diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa ghi nhận trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không tiếp tục thực hiện dự án.

Cụ thể, Công ty TNHH Duyên Hà - đơn vị trúng đấu giá khu đất rộng 3.366 m2 tại số 18 Cao Bá Quát với mức giá 1.379 tỷ đồng, cao gấp đôi giá khởi điểm, đã có văn bản xin chấm dứt thực hiện dự án khách sạn 5 sao trên khu đất này.

Trụ sở Công ty TNHH Duyên Hà (khoanh đỏ - PV) tại số 4 ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai. Ảnh: Đình Phong.

Theo quy định, doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 135 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại về tài chính, doanh nghiệp còn có thể bị hạn chế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian từ 6 tháng đến 5 năm nếu việc không thực hiện nghĩa vụ dẫn tới hủy kết quả đấu giá.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Duyên Hà được thành lập năm 1993, trụ sở tại số 4 ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai (Hà Nội). Vốn điều lệ công ty là gần 1.653 tỷ đồng.

Sau nhiều lần nâng vốn, đến tháng 6/2022, vốn điều lệ công ty là 3.100 tỷ đồng. Theo thông tin công bố gần đây, người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thu Hà, chức vụ Tổng Giám đốc.

Công ty TNHH Duyên Hà hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác...

Sự việc được xem là bài học đối với các nhà đầu tư khi tham gia đấu giá những khu đất có giá trị lớn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý siết chặt các tiêu chí về năng lực tài chính, nhằm hạn chế tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc hoặc chậm triển khai dự án.