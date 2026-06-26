Mê mẩn với căn duplex với tông màu mận chín

TPO - Căn hộ có hai tầng với tổng diện tích 120m2 được cải tạo khéo léo để bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn vào mỗi ngày.

"Quả Roi Chín duplex mọc ở đằng Tây" là cái tên mà nhà thiết kế đặt cho căn hộ duplex mezza được cải tạo mới toàn bộ nội thất này. Khi nhận công trình chị đã thấy căn hộ chứa đựng tiềm năng khác biệt mặc dù có hướng Tây: "Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật khi chiều tà đổ bóng, một vẻ đẹp bạn chỉ có thể thấy khi chạy theo ánh mặt trời."

Điều thú vị là căn hộ đã được thay đổi chủ đề về màu sắc và tinh thần ngay ở những phút cuối, điều được giữ lại là kết cấu công năng, hình thức nội thất đã được thay đổi và tạo ra kết quả vô cùng đẹp mắt.

Tầng một là không gian của phòng khách, bàn ăn, bếp với bàn đảo có mặt bàn làm bằng gạch thủ công màu đỏ hoàng hôn và chân bàn là một bức tranh chủ đề rừng. Để dẫn lên tầng hai, một cầu thang quấn vừa vặn tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng. Điểm nhấn cho khoảng thông tầng cầu thang này là đèn chùm có hình dạng như những chuỗi ngọc trai.

Tầng hai là phòng ngủ riêng tư và phòng tắm đồng bộ với không gian chung, từ màu sắc tới ánh sáng đều ấn tượng nhưng vẫn tạo ra một tổng thể nhẹ nhàng cho hoạt động nghỉ ngơi thư giãn.

Theo tiết lộ của nhà thiết kế, tổng chi phí cho toàn bộ nội thất này là 600 triệu.