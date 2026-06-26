Những trải nghiệm chưa từng có và trò chơi kỷ lục tại VinWonders dưới chân 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'

Disneyland có lâu đài cổ tích, Universal có quả địa cầu trứ danh. Các điểm đến hàng đầu thế giới đều sở hữu những biểu tượng giúp du khách ghi nhớ và nhận diện. Tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay (Đà Nẵng), những câu chuyện, cảnh quan và dấu ấn lịch sử của “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” chính là nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm có một không hai và các trò chơi kỷ lục giữa núi, rừng, vịnh, biển, thu hút du khách trong và ngoài nước.

“Sân khấu” trải nghiệm khổng lồ dưới chân “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”

Đà Nẵng chuẩn bị đón thêm một hệ biểu tượng du lịch mới ở cực Tây Bắc thành phố. Tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, lịch sử, thiên nhiên và văn hóa của vùng đất này trở thành chất liệu để kiến tạo nên một hệ biểu tượng mới mang đậm bản sắc địa phương.

Điểm nhấn của câu chuyện ấy là Hải Vân Long Ngư. Khởi nguồn từ tích xưa về Bạch Ngư hóa rồng, Hải Vân Long Ngư tái hiện khoảnh khắc linh vật vươn mình giữa không gian hùng vĩ của núi rừng và vịnh biển, đồng thời đưa câu chuyện dân gian trở thành một cuộc chinh phục mà du khách có thể trực tiếp tham gia.

Super Flume kết hợp đài quan sát 360 độ Hải Vân Long Ngư sẽ trở thành dấu ấn nhận diện mới của cực Tây Bắc Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

Du khách ngồi trên thuyền Super Flume, từ từ được kéo lên đỉnh trong cảm giác hồi hộp trước khi bất ngờ lao qua miệng rồng lớn nhất Việt Nam, đổ dốc theo dòng nước cuộn trào trong khoảnh khắc đầy kịch tính.

Hành trình tiếp tục trên đỉnh Long Ngư với đài quan sát 360 độ bao quát rừng, núi, vịnh, biển và toàn bộ không gian công viên, tạo nên tổ hợp vui chơi nước kết hợp cảnh quan trên cao hiếm có trong khu vực.

Nếu Hải Vân Long Ngư kể câu chuyện của truyền thuyết, thì Cổng trời Hải Vân lại tái hiện tinh thần “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” thông qua hình tượng Bạch Mã - linh vật bảo hộ dãy Hải Vân. Từ cao độ gần 500m, công trình mở ra tầm nhìn bao quát “ngũ tầng kỳ quan” biển, rừng, mây, đèo và núi.

Cổng trời Hải Vân hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút du khách khi đến với Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Lầu thơ Hải Vân mang đến một lát cắt giàu chất văn hóa. Lấy cảm hứng từ những áng thơ cổ về đèo Hải Vân và kiến trúc lầu các của cố đô Huế, không gian này nằm giữa rừng thông và lưng chừng mây núi, trở thành nơi du khách dừng chân, ngắm biển, ngắm hoàng hôn và cảm nhận vẻ đẹp từng làm rung động bao thế hệ thi nhân.

Lầu thơ Hải Vân là điểm dừng chân kết nối thiên nhiên, kiến trúc truyền thống và cảm hứng thi ca (Ảnh minh họa)

Từ huyền tích Bạch Ngư hóa rồng đến những áng thơ xưa về đèo Hải Vân, tất cả được chuyển hóa thành những trải nghiệm có thể chạm tới và chinh phục. Đó cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, nơi cả núi rừng Hải Vân trở thành “sân khấu” khổng lồ của những cuộc phiêu lưu, khám phá và kết nối với thiên nhiên.

Động lực thúc đẩy lưu trú, thương mại và giá trị bất động sản

Được quy hoạch trên diện tích 225ha, VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay khi hoàn thành vào cuối năm 2027 sẽ trở thành tổ hợp công viên vận động, thể thao, khám phá hàng đầu châu Á, quy tụ những hoạt động khám phá, trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước rực rỡ và những tuyến phố thương mại sầm uất sáng đèn xuyên đêm.

Điểm khác biệt của tổ hợp nằm ở triết lý nương theo tự nhiên, tận dụng rừng, suối, cao độ và những đường mòn sẵn có để kiến tạo nhiều tầng cảnh quan và hoạt động trải nghiệm. Chính địa hình Hải Vân trở thành chất liệu tạo nên những không gian vận động, khám phá và nghỉ dưỡng đan xen trong cùng một điểm đến.

Tuyến cáp treo chairlift hiện đại dài 1.500m giúp du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ (Ảnh minh họa)

Trong đó, khu Khám phá và thể thao hơn 200ha hình thành một thế giới phiêu lưu quy mô hiếm có với tuyến zipline một chặng và tuyến zipline zigzag dài nhất Việt Nam.

Hệ thống chairlift mở toàn khu dài 1.500m đưa du khách lướt giữa lưng chừng mây núi, đón gió trời, chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn dần phủ vàng dãy Hải Vân và hòa mình vào thiên nhiên theo cách mà cáp treo cabin kín khó có thể mang lại.

Hơn 15km tuyến khám phá, rèn luyện và trekking xuyên rừng, vượt suối, ngắm biển mang đến cho du khách những trải nghiệm chưa từng có.

19 khu cắm trại đa chủ đề, các tuyến leo núi, đạp xe địa hình và không gian tương tác với thiên nhiên nối tiếp nhau, biến cả dãy Hải Vân thành một sân chơi vận động quy mô lớn.

Xen giữa những thử thách ấy, Con đường Thi ca sẽ đưa du khách bước vào không gian của những áng thơ bất hủ.

Song song với đó, khu trò chơi gia đình và KidWorld rộng 15ha nuôi dưỡng trí tò mò và khả năng khám phá của các vị khách nhí. Tàu lượn siêu tốc, rạp phim bay, cốc xoay, tàu cổ tích, khu leo trèo, hay các không gian nhập vai… tạo nên nhiều cấp độ trải nghiệm phù hợp với trẻ nhỏ và cả cha mẹ đồng hành.

KidWorld mang đến thế giới vui chơi dành cho gia đình với chuỗi hoạt động vận động, tương tác và khám phá phù hợp nhiều độ tuổi (Ảnh minh họa)

Là hạt nhân vui chơi, giải trí của đô thị vịnh biển quốc tế Vinhomes Hải Vân Bay, VinWonders góp phần hoàn thiện hệ sinh thái an cư, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ quy mô lớn tại cực Tây Bắc Đà Nẵng. Dòng khách được tạo ra từ công viên 225ha sẽ tiếp thêm sức sống cho hoạt động lưu trú, F&B, bán lẻ và nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ, đồng thời nâng tầm chất sống của cộng đồng cư dân với một điểm đến sôi động ngay thềm nhà.

VinWonders Hải Vân Bay là động lực thúc đẩy lưu trú, thương mại và giá trị bất động sản tại Đảo Ngọc và Vinhomes Hải Vân Bay

Từ một cung đường huyền thoại của Việt Nam, Hải Vân đang từng bước trở thành chốn an cư đẳng cấp, điểm đến có thể lưu trú nhiều ngày, giải trí bất tận và quay trở lại nhiều lần. Đó cũng là nền tảng để hình thành một đô thị vịnh biển quốc tế giàu sức sống, bền vững về tiềm năng khai thác và không ngừng gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.