Gấp rút hoàn thiện dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch

TPO - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương - công trình vừa có nhiệm vụ chống ngập khẩn cấp cho khu vực Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây vừa đóng vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch đang được tăng tốc thi công, bảo đảm bàn giao trước ngày 30/6.