Gấp rút hoàn thiện dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch

TPO - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương - công trình vừa có nhiệm vụ chống ngập khẩn cấp cho khu vực Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây vừa đóng vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch đang được tăng tốc thi công, bảo đảm bàn giao trước ngày 30/6.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, liên danh nhà thầu đã triển khai 25 mũi thi công trên công trường, huy động hơn 300 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân để bảo đảm tiến độ.
Bên cạnh nhiệm vụ chống ngập, dự án còn đóng vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 5 m3/giây. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và từng bước phục hồi hệ sinh thái dòng sông.