Cảnh báo lừa đảo, vé chợ đen trước concert Thanh xuân

TPO - Thị trường vé "chợ đen" concert Thanh xuân nóng lên trước giờ G với hàng loạt bài đăng rao bán, chuyển nhượng vé.

Rao bán vé concert Thanh xuân tới 3 triệu đồng/cặp

Chỉ ít giờ trước khi concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài đăng rao bán, trao đổi, "pass" vé.

Một số hội nhóm mua bán vé thu hút hàng chục nghìn thành viên. Vé khu vực Thanh xuân 1 và Thanh xuân 2 được rao bán với giá từ 200.000-500.000 đồng/cặp. Trong khi đó, các vị trí được giới thiệu là VIP, VVIP bị đẩy lên 2,5-3 triệu đồng/cặp.

Bên cạnh hoạt động mua bán, nhiều tài khoản cũng phản ánh tình trạng bị lừa khi giao dịch vé điện tử trên mạng. Không ít trường hợp chuyển khoản nhưng không nhận được mã QR hoặc nhận mã QR không hợp lệ.

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Cảnh báo tình trạng lừa đảo vé concert Thanh xuân.

Ban tổ chức cho biết vé concert Thanh xuân được phát hành miễn phí thông qua các kênh chính thức của chương trình. Khán giả không nên mua bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ mã QR để tránh ảnh hưởng đến quyền tham dự cũng như phát sinh tranh chấp.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, dự kiến đón hơn 20.000 khán giả trực tiếp.

Ban tổ chức mở cổng từ 13h. Khu vực fanzone bắt đầu kiểm soát vòng tay từ 17h30 đến 19h. Chương trình khuyến nghị khán giả có mặt trước 18h nếu sử dụng vé fanzone để hoàn tất thủ tục và ổn định vị trí.

Đối với vé điện tử, khán giả bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc căn cước điện tử để đối chiếu với thông tin đăng ký. Chỉ những trường hợp thông tin trùng khớp mới được xác nhận hợp lệ.

Trong khi đó, khán giả sử dụng vé giấy hợp lệ không cần xuất trình căn cước công dân, chỉ cần kiểm tra đúng mẫu vé do ban tổ chức phát hành.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm soát, khán giả sẽ được phát vòng tay để vào khu trải nghiệm và fanzone. Ban tổ chức lưu ý vòng tay chỉ được cấp một lần, không giải quyết các trường hợp bị mất, hỏng hoặc tự ý tháo bỏ.

Khán giả cũng không nên rời khỏi khu vực fanzone sau khi đã check-in. Nếu cần ra ngoài, phải đi theo lối hướng dẫn và xuất trình vòng tay khi quay trở lại.

Hơn 300 nhân sự phục vụ công tác kiểm soát

Để phục vụ lượng lớn khán giả, ban tổ chức bố trí khoảng 120 nhân sự quét vé, chia thành 10 làn kiểm soát cùng một làn xử lý các tình huống phát sinh. Tổng lực lượng kỹ thuật, an ninh và vận hành lên tới hơn 300 người.

Ban tổ chức đề nghị khán giả chuẩn bị sẵn mã QR, căn cước công dân (đối với vé điện tử) trước khi đến lượt kiểm tra để rút ngắn thời gian xếp hàng.

Khán giả được khuyến cáo mặc trang phục gọn nhẹ, phù hợp với sự kiện ngoài trời, đồng thời chủ động mang theo áo mưa mỏng, mũ, nón, quạt cầm tay và các vật dụng cá nhân cần thiết do Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trong ngày diễn ra chương trình.

Ban tổ chức cũng lưu ý không mang theo vũ khí, vật sắc nhọn, chất cháy nổ, pháo sáng, chất kích thích, đồ uống có cồn, ô dù, drone, laser, loa công suất lớn, máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp hoặc các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung không phù hợp.

Khán giả không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận khu vực sân khấu, khu kỹ thuật, đồng thời không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi của chính mình.