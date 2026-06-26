Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cảnh báo lừa đảo, vé chợ đen trước concert Thanh xuân

Đỗ Quyên

TPO - Thị trường vé "chợ đen" concert Thanh xuân nóng lên trước giờ G với hàng loạt bài đăng rao bán, chuyển nhượng vé.

Rao bán vé concert Thanh xuân tới 3 triệu đồng/cặp

Chỉ ít giờ trước khi concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài đăng rao bán, trao đổi, "pass" vé.

Một số hội nhóm mua bán vé thu hút hàng chục nghìn thành viên. Vé khu vực Thanh xuân 1 và Thanh xuân 2 được rao bán với giá từ 200.000-500.000 đồng/cặp. Trong khi đó, các vị trí được giới thiệu là VIP, VVIP bị đẩy lên 2,5-3 triệu đồng/cặp.

Bên cạnh hoạt động mua bán, nhiều tài khoản cũng phản ánh tình trạng bị lừa khi giao dịch vé điện tử trên mạng. Không ít trường hợp chuyển khoản nhưng không nhận được mã QR hoặc nhận mã QR không hợp lệ.

﻿﻿ve-2.jpg
﻿ve4-7901.jpg﻿
ve3-7248.jpg
ve8.jpg
ve7.jpg
ve6.jpg
ve5.jpg
Cảnh báo tình trạng lừa đảo vé concert Thanh xuân.

Ban tổ chức cho biết vé concert Thanh xuân được phát hành miễn phí thông qua các kênh chính thức của chương trình. Khán giả không nên mua bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ mã QR để tránh ảnh hưởng đến quyền tham dự cũng như phát sinh tranh chấp.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, dự kiến đón hơn 20.000 khán giả trực tiếp.

Ban tổ chức mở cổng từ 13h. Khu vực fanzone bắt đầu kiểm soát vòng tay từ 17h30 đến 19h. Chương trình khuyến nghị khán giả có mặt trước 18h nếu sử dụng vé fanzone để hoàn tất thủ tục và ổn định vị trí.

Đối với vé điện tử, khán giả bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc căn cước điện tử để đối chiếu với thông tin đăng ký. Chỉ những trường hợp thông tin trùng khớp mới được xác nhận hợp lệ.

Trong khi đó, khán giả sử dụng vé giấy hợp lệ không cần xuất trình căn cước công dân, chỉ cần kiểm tra đúng mẫu vé do ban tổ chức phát hành.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm soát, khán giả sẽ được phát vòng tay để vào khu trải nghiệm và fanzone. Ban tổ chức lưu ý vòng tay chỉ được cấp một lần, không giải quyết các trường hợp bị mất, hỏng hoặc tự ý tháo bỏ.

Khán giả cũng không nên rời khỏi khu vực fanzone sau khi đã check-in. Nếu cần ra ngoài, phải đi theo lối hướng dẫn và xuất trình vòng tay khi quay trở lại.

Hơn 300 nhân sự phục vụ công tác kiểm soát

Để phục vụ lượng lớn khán giả, ban tổ chức bố trí khoảng 120 nhân sự quét vé, chia thành 10 làn kiểm soát cùng một làn xử lý các tình huống phát sinh. Tổng lực lượng kỹ thuật, an ninh và vận hành lên tới hơn 300 người.

Ban tổ chức đề nghị khán giả chuẩn bị sẵn mã QR, căn cước công dân (đối với vé điện tử) trước khi đến lượt kiểm tra để rút ngắn thời gian xếp hàng.

Khán giả được khuyến cáo mặc trang phục gọn nhẹ, phù hợp với sự kiện ngoài trời, đồng thời chủ động mang theo áo mưa mỏng, mũ, nón, quạt cầm tay và các vật dụng cá nhân cần thiết do Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trong ngày diễn ra chương trình.

Ban tổ chức cũng lưu ý không mang theo vũ khí, vật sắc nhọn, chất cháy nổ, pháo sáng, chất kích thích, đồ uống có cồn, ô dù, drone, laser, loa công suất lớn, máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp hoặc các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung không phù hợp.

Khán giả không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận khu vực sân khấu, khu kỹ thuật, đồng thời không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi của chính mình.

Đỗ Quyên
#lừa đảo #vé chợ đen #concert Thanh xuân #Hà Nội #vé chính thức #truyền thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe