Santony đồng hành cùng Hương Giang tại MGI 2026

Santony truyền cảm hứng về sự tự tin và giá trị của người phụ nữ hiện đại thông qua hành trình cùng Hương Giang tại Miss Grand International 2026 là một trong những dấu ấn thể hiện định hướng tiếp cận truyền thông bằng những giá trị dài hạn thay vì chỉ tập trung vào một chiến dịch ngắn hạn.

Mỗi hành trình tỏa sáng đều bắt đầu từ sự tự tin

Trong các cuộc thi sắc đẹp, khán giả thường chú ý đến sân khấu, trang phục hay những khoảnh khắc đăng quang. Ít người để ý rằng phía sau mỗi phần trình diễn là hàng tháng chuẩn bị, tập luyện và hoàn thiện bản thân. Đó không chỉ là quá trình rèn luyện về hình thể, mà còn là hành trình xây dựng sự tự tin, khả năng làm chủ cảm xúc và bản lĩnh trước áp lực.

Theo Santony, sự tự tin ấy không đến từ một yếu tố duy nhất. Nó được tạo nên từ nhiều điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cảm giác thoải mái khi vận động cho đến việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp với cơ thể.

Chính vì vậy, khi lựa chọn đồng hành cùng Hương Giang trong hành trình tham dự Miss Grand International 2026, doanh nghiệp mong muốn góp thêm một phần vào câu chuyện về sự tự tin của người phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Santony đồng hành cùng Hương Giang trong MGI 2026

Đồng hành không chỉ bằng lời cổ vũ

Trong khuôn khổ chiến dịch MGI 2026, Santony triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm cổ vũ Hương Giang, đồng thời tham gia chiến dịch bình chọn như một cách thể hiện sự đồng hành với đại diện Việt Nam.

Ý nghĩa của sự đồng hành không nằm ở những con số, mà ở việc góp phần tạo nên một tinh thần tích cực để tiếp thêm động lực cho người đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu của mình. Thông điệp ấy cũng phù hợp với định hướng thương hiệu mà Santony theo đuổi trong nhiều năm qua ‘’Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng cảm thấy tự tin và dễ chịu trong chính cơ thể của mình’’.

Đó cũng là lý do thương hiệu lựa chọn khái niệm "Body Experience" như nền tảng phát triển, với mong muốn mang đến những giải pháp innerwear phù hợp với nhiều nhu cầu và bối cảnh sống khác nhau.

Từ sân khấu sắc đẹp đến cuộc sống thường ngày

Nếu các cuộc thi sắc đẹp tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và sự tự tin của người phụ nữ, thì trong cuộc sống hàng ngày, những giá trị ấy cũng được xây dựng từ những trải nghiệm rất đời thường. Đó là lý do doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào cảm giác mặc, sự phù hợp với cơ thể và trải nghiệm sử dụng thay vì chỉ nhấn mạnh vào các tính năng của sản phẩm.

Một sản phẩm phù hợp có thể góp phần tạo nên cảm giác thoải mái và sự tự tin trong cuộc sống hằng ngày.

Lan tỏa giá trị thông qua những người truyền cảm hứng

Bên cạnh Hương Giang, Santony cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung như Phạm Thoại, Ngọc Trinh và Thầy Beo U40 trong các chương trình livestream, trải nghiệm sản phẩm và hoạt động kết nối cộng đồng.

Mỗi người đồng hành mang đến một nhóm công chúng khác nhau, nhưng đều có điểm chung là khả năng tạo ra những cuộc trò chuyện gần gũi về sự tự tin, phong cách sống và trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, các hoạt động này hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn innerwear phù hợp với từng vóc dáng, hoàn cảnh sử dụng và nhu cầu của người mặc.

Đây cũng là cách Santony tiếp cận truyền thông: lấy trải nghiệm của người dùng làm trung tâm, để sản phẩm được nhìn nhận thông qua giá trị sử dụng thay vì chỉ bằng thông điệp quảng bá.

Thông qua các hoạt động cùng nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung, Santony hướng đến việc chia sẻ trải nghiệm thực tế và kết nối gần hơn với người tiêu dùng.