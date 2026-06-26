Iran cảnh báo các chuyến bay quân sự của Israel gần biên giới

TPO - Iran tuyên bố sẽ coi mọi máy bay quân sự Israel hoạt động gần biên giới là mối đe dọa trực tiếp và khẳng định có quyền đáp trả.

Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của Iran hôm thứ Sáu (26/6) cảnh báo, máy bay quân sự của Israel hoạt động trong không phận các nước láng giềng hướng về Iran sẽ bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, cơ quan này gọi các chuyến bay như vậy là "hành động nguy hiểm", đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

"Iran sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào chống lại mình và coi việc đáp trả những hành động nguy hiểm này là quyền chính đáng", tuyên bố nêu rõ.

Iran cũng cảnh báo nếu Mỹ không thể "kiềm chế" Israel, Tehran sẽ tự hành động để bảo vệ lợi ích an ninh của mình.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Ngoại giao Iran đồng thời kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) không cho phép lãnh thổ hoặc các căn cứ của họ bị sử dụng để chuẩn bị, hỗ trợ hay tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo Tehran, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc láng giềng hữu nghị phải ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng lãnh thổ và cơ sở vật chất của họ để "lập kế hoạch, tổ chức, hỗ trợ hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, bao gồm cả hành động quân sự" nhằm vào Iran.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tehran cho rằng Mỹ, Israel và các quốc gia tham gia các hoạt động quân sự chống Iran phải chịu trách nhiệm về mọi bất ổn tại khu vực này. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định eo biển nằm trong lãnh hải của Iran và Oman, đồng thời nhấn mạnh các thỏa thuận trong bản ghi nhớ Mỹ-Iran sẽ là cơ sở điều chỉnh hoạt động hàng hải tại đây.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi miền nam Li-băng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ duy trì vùng an ninh ở miền nam Li-băng "chừng nào còn cần thiết", trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo Iran không nên đáp trả các hoạt động quân sự của Israel tại khu vực này.

Phát biểu tại lễ phong quân hàm cho các sĩ quan chiến đấu mới, ông Netanyahu cho biết Israel đã chuyển từ việc kiểm soát cục bộ sang thiết lập "vùng chi phối" tại miền nam Li-băng, bao gồm các vị trí gần Beaufort.

"Chúng tôi sẽ không rút quân khỏi đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ cư dân miền bắc và tất cả công dân Israel từ khu vực đó", ông nói.

Ông Netanyahu cho biết ông và ông Katz đã chỉ thị cho quân đội Israel hành động tự do trước bất kỳ mối đe dọa nào đối với binh sĩ hoặc cộng đồng dân cư Israel ở miền bắc Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng khẳng định quân đội sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực an ninh ở Li-băng, Syria và Gaza "không giới hạn thời gian", bất chấp áp lực quốc tế. Đồng thời cảnh báo Tehran không nên coi hành động của Israel ở Li-băng là nguyên nhân dẫn đến leo thang căng thẳng trên diện rộng.

"Nếu Iran tấn công Israel vì những hành động của chúng tôi ở Li-băng, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh", ông Katz tuyên bố.

Thủ tướng Netanyahu cũng tái khẳng định lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran, nhấn mạnh rằng "dù có hay không có thỏa thuận", Tehran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.