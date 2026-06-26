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Phát hiện 3 điểm nghi có mộ liệt sĩ trong Kinh thành Huế

Ngọc Văn

TPO - Kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại hai địa điểm trong Kinh thành Huế bước đầu ghi nhận các vùng xáo trộn địa tầng nghi liên quan vị trí chôn cất liệt sĩ.

Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) TP. Huế phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất ở các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực Kinh thành Huế.

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Tại khu vực đường Xuân 68, tín hiệu radar ghi nhận hai vị trí nghi ngờ có vùng xáo trộn địa tầng.

Theo báo cáo của tổ công tác Viện Thiết kế, kết quả dò tìm bằng radar xuyên đất tại hai khu vực đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP. Huế) trong chiều 25 và sáng 26/6 bước đầu đã nhận diện các vùng có dấu hiệu xáo trộn dưới lòng đất.

Cụ thể, tại khu vực đường Xuân 68, tín hiệu radar ghi nhận hai vị trí nghi ngờ có vùng xáo trộn địa tầng. Các vị trí này nằm gần tường Kinh thành Huế, ở độ sâu khoảng 1,2m, bề rộng khoảng 2,5m và chiều dài mỗi vị trí từ 10 đến 12m.

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Một vùng nghi xáo trộn địa tầng ở độ sâu khoảng 1m cũng được phát hiện bằng radar tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên.

Trong khi đó, tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, kết quả khảo sát cho thấy một vùng nghi xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, với bề rộng từ 7 đến 9m. Theo tổ công tác, ở độ sâu dưới 3,5m, tín hiệu radar xuất hiện nhiễu lớn nên cần tiếp tục phân tích, đánh giá.

Các chuyên gia nhận định, những tín hiệu bất thường ghi nhận được là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với nguồn tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và các tài liệu liên quan trước khi đề xuất các bước xác minh tiếp theo.

Tổ công tác Viện Thiết kế đang hoàn thiện báo cáo chi tiết về kết quả khảo sát để trình các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo TP. Huế xem xét.

Theo Ban Chỉ đạo TP. Huế, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc khoanh vùng các khu vực nghi vấn, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế, cho rằng các dữ liệu bước đầu từ radar xuyên đất là cơ sở để các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai các bước tiếp theo.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhằm sớm đánh giá toàn diện kết quả khảo sát, tiến tới tổ chức khai quật, xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ khi đủ điều kiện.

Ngọc Văn
#radar xuyên đất #mộ liệt sĩ #Kinh thành Huế #quy tập liệt sĩ #Xuân 68 #cửa Chánh Tây #vùng xáo trộn #tìm kiếm hài cốt #xác minh #quy tập #Bộ Quốc phòng

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