Đại tá Lê Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công an Cà Mau

TPO - Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao quyết định cho Đại tá Lê Mạnh Hùng (trái).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Hồ Việt Triều – Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, với bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, Đại tá Hùng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thiếu tướng Hồ Việt Triều đề nghị, Đại tá Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát địa bàn, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu gương thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Mạnh Hùng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên và người chiến sĩ Công an nhân dân.