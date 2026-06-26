Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại tá Lê Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công an Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

anh1-3330-4077.jpg
Thiếu tướng Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao quyết định cho Đại tá Lê Mạnh Hùng (trái).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Hồ Việt Triều – Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, với bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, Đại tá Hùng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thiếu tướng Hồ Việt Triều đề nghị, Đại tá Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát địa bàn, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu gương thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Mạnh Hùng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên và người chiến sĩ Công an nhân dân.

anh2.jpg
Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) và lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an TP. Đồng Nai chụp ảnh với Đại tá Lê Mạnh Hùng.
Tân Lộc
#Công an #Đồng Nai #Cà Mau #Lê Mạnh Hùng #bổ nhiệm #Phó Giám dốc Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe