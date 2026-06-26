Khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân 'Cúp Báo Bảo vệ pháp luật' lần thứ XIV

Tại tỉnh Ninh Bình, VKSND tối cao vừa trang trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XIV năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thao.

Cuối buổi chiều 25/6, tại tỉnh Ninh Bình, VKSND tối cao trang trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XIV năm 2026.

Dự buổi Lễ, về phía ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) có: đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND; đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức Hội thao; đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thao.

Dự Lễ khai mạc Hội thao có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao; Kiểm sát viên VKSND tối cao; thành viên Ban Tổ chức Hội thao ngành KSND; Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát Quân sự Trung ương và Lãnh đạo VKSND các tỉnh, thành phố trong cả nước với 38 Đoàn, gần 700 vận động viên.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội thao.

Về phía tỉnh Ninh Bình, dự Lễ khai mạc Hội thao có đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lễ khai mạc Hội thao còn có sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, ban đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình…

Luôn chú trọng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành KSND

Phát biểu khai mạc Hội thao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND chia sẻ, hôm nay, tại tỉnh Ninh Bình - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, VKSND tối cao trang trọng tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XIV - năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND phát biểu khai mạc Hội thao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, ngành KSND đã không ngừng phát triển, lớn mạnh; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; góp phần giữ vững pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định, những kết quả và thành tựu đó được tạo nên từ sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ Kiểm sát qua các thời kỳ.

Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, ngành KSND luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, đoàn kết; chú trọng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

Các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện thân thể. Người từng căn dặn: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công.”

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong ngành KSND đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một nội dung quan trọng trong đời sống văn hóa công sở và hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Ban Tổ chức Hội thao trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao. Ảnh: Hồng Nguyên.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

Từ một hoạt động thể thao phong trào, đến nay, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” đã trở thành một hoạt động truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, là sân chơi lành mạnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, văn minh trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức Hội thao trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao. Ảnh: Hồng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thao trao Cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương tặng các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.

“Có thể khẳng định, sau 13 lần tổ chức, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” không chỉ là một giải thể thao phong trào mà đã trở thành một hoạt động truyền thống, là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, văn hóa ứng xử và niềm tự hào nghề nghiệp của các thế hệ cán bộ Kiểm sát trên mọi miền Tổ quốc”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Hội thao.

Cùng với đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng nhấn mạnh, qua mỗi kỳ tổ chức, quy mô, chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa của Hội thao ngày càng được nâng cao, trở thành một trong những hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành mong đợi.

“Tôi rất vui mừng khi Hội thao lần thứ XIV năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị trong toàn Ngành với sự tham gia của 38 đoàn vận động viên, gần 700 vận động viên, tranh tài ở 53 nội dung thi đấu thuộc 3 môn thể thao gồm: Cầu lông, Bóng bàn và Pickleball, được chia thành 5 nhóm tuổi. Đây là số lượng vận động viên tham gia đông đảo sau khi tổ chức lại tổ chức bộ máy VKSND 3 cấp và chính quyền địa phương 2 cấp, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trong ngành Kiểm sát nhân dân cũng như tinh thần trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, người lao động phát triển toàn diện”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm cao của Báo Bảo vệ pháp luật và các cơ quan, đơn vị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm cao của Báo Bảo vệ pháp luật – đơn vị chủ trì tổ chức Hội thao; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình – đơn vị đăng cai tổ chức.

Đại diện vận động viên tham dự Hội thao tuyên thệ.

“Đặc biệt, cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức chu đáo, bài bản, thiết thực tất cả các khâu để bảo đảm thành công của Hội thao”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị trong toàn ngành KSND; các cơ quan, đơn vị liên quan của VKSND tối cao, Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND hai cấp tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh Ninh Bình; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Bình, các đối tác truyền thông đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần phục vụ Hội thao.

Cùng với đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng nhiệt liệt biểu dương các Đoàn vận động viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho Hội thao; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, lực lượng phục vụ và các tập thể, cá nhân làm công tác tổ chức đã góp phần tạo nên ngày hội thể thao lớn của toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Giá trị lớn hơn mà Hội thao hướng tới chính là tinh thần đoàn kết

Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng, thành tích thi đấu là mục tiêu quan trọng của mỗi vận động viên. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn mà Hội thao hướng tới chính là tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, sự gắn kết giữa các đơn vị và việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao trong công tác và cuộc sống hàng ngày.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thao.

“Tôi mong rằng, mỗi vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ”, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội thao, phát huy hết khả năng của mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, những hình ảnh đẹp và những kỷ niệm đáng nhớ”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng bày tỏ.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đội ngũ trọng tài điều hành các nội dung thi đấu khách quan, công tâm, đúng luật; Ban Tổ chức và các bộ phận phục vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tuyệt đối an toàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng để Hội thao diễn ra thành công tốt đẹp.

“Tôi tin tưởng rằng, sau Hội thao này, phong trào thể dục thể thao ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa; tiếp tục trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp trong đời sống công sở; góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát có sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ, với khát vọng và tinh thần cống hiến cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng bày tỏ.