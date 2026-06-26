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Phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin giả về cá sấu xuất hiện trên kênh

Nhật Huy

TPO - Tin báo về việc cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre khiến chính quyền xã Núi Cấm (An Giang) vào cuộc xác minh, cho kết quả hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), còn người lan truyền thông tin bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 26/6, UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với bà Trần Thị Thanh Nhàn (SN 1988) do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, liên quan đến hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre do AI tạo.

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Hình ảnh cá sấu gây xôn xao dư luận tại xã Núi Cấm thực chất do AI tạo dựng.

Theo quyết định xử phạt, bà Nhàn đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, sáng 10/6, bà Nhàn đến UBND xã Núi Cấm trình báo việc phát hiện một con cá sấu lớn nổi trên kênh Vịnh Tre, đoạn qua ấp Tân Thành, gần nơi bà sinh sống. Kèm theo một bức ảnh được cho là chụp con cá sấu bằng điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dọc tuyến kênh, chính quyền địa phương đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường, phát cảnh báo đến người dân.

Qua quá trình rà soát, lực lượng rà soát không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy có cá sấu xuất hiện tại khu vực như thông tin phản ánh. Nhiều người dân sinh sống dọc kênh Vịnh Tre cũng xác nhận không nhìn thấy cá sấu.

Làm việc với cơ quan công an vào ngày 11/6, em L.N.T. (SN 2009) - con ruột bà Nhàn, thừa nhận không hề có cá sấu trên kênh Vịnh Tre. Theo lời khai, em T. đã sử dụng ứng dụng AI Gemini để tạo hình ảnh cá sấu rồi gửi vào nhóm Zalo của gia đình xem, dẫn đến việc mẹ em tưởng thật và đi trình báo.

Nhật Huy
#xử phạt #thông tin giả mạo #cá sấu #AI #An Giang #tung tin giả

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