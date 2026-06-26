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Nước lũ tiếp tục dâng, Cao Bằng lên phương án di dời dân

Trọng Đảng

TPO - Đến cuối giờ chiều nay (26/6) mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn biến phức tạp, nước các con sông lớn như Bằng Giang, sông Gâm… đang lên cao. Để ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa vừa có công điện, trong đó yêu cầu có phương án di dời dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ trong Công điện, do diễn biến mưa lũ phức tạp, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu diện rộng. Tính đến trưa 26/6, mực nước sông Bằng Giang đã đạt 181,10 m và tiếp tục dâng nhanh. Dự báo trong 24 giờ tới, đỉnh lũ có thể vượt mức báo động III từ 0,5 đến 1,5 m, tương ứng ngưỡng gây ngập sâu nhiều khu vực đô thị, chia cắt giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Dù chưa chạm mức lũ lịch sử, nhưng đây được xác định là cấp lũ rất nguy hiểm.

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Nước sông đang dâng cao và nhấn chìm nhiều hoa màu, máy móc sản xuất tại Cao Bằng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, không căn cứ vào mực nước hiện tại để đánh giá mức độ rủi ro, mà phải chủ động triển khai phương án theo kịch bản đỉnh lũ dự báo. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là hành động sớm, quyết liệt, đặt an toàn của người dân lên trên hết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập theo từng cao trình cụ thể, xác định rõ số hộ dân, công trình, hạ tầng bị ảnh hưởng để chủ động phương án sơ tán. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc thông báo phải đến từng hộ dân, không để xảy ra tình trạng thông tin chậm trễ hoặc thiếu đồng bộ.

Đặc biệt, các địa phương phải hoàn thành việc di dời các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người bệnh, người khuyết tật đến nơi an toàn trước khi nước đạt mức báo động III. “Tuyệt đối không chờ nước vào khu dân cư mới tổ chức sơ tán” – chỉ đạo nêu rõ, thể hiện sự kiên quyết trong phòng ngừa rủi ro.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng được yêu cầu sẵn sàng phương tiện, nhân lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn; chủ động bố trí xuồng, ca nô, thiết bị chuyên dụng tại các điểm xung yếu. Công an, quân đội phối hợp chặt chẽ với địa phương vừa hỗ trợ sơ tán, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng đô thị gia tăng, tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm tắc nghẽn thoát nước, huy động máy bơm, thiết bị để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập sâu, kéo dài, nhất là tại bệnh viện, trường học và các tuyến giao thông huyết mạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu, siết chặt kỷ luật điều hành. Khi tình huống thiên tai nghiêm trọng xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ được kích hoạt, duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương không được rời địa bàn, chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, lơ là.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, tính đến đầu giờ chiều 26/6, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương là có khoảng 57 ha lúa bị ngập nước. Có 133 nhà bị ngập dưới 1m, tập trung ở các xóm Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, Xóm 9 Bế Triều, Xóm 6 Bế Triều xã Hòa An.

Nhiều tuyến đường xóm bị ngập, sạt lở dẫn đến giao thông đi lại khó khăn, bị phong tỏa; công tác di dời người dân và tài sản gặp khó khăn do đường sá sạt lở, đi lại khó khăn.

Trọng Đảng
#sông Bằng Giang #mưa ngập ở Cao Bằng

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