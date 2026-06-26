Nổ súng giữa trưa ở Lào Cai: Một người chết, nghi phạm tự bắn vào đầu

TPO - Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, trưa 26/6, trên địa bàn xảy ra vụ nổ súng khiến một người tử vong. Nghi phạm sau đó được cho là đã tự bắn vào đầu khi ngồi trong xe ô tô và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 26/6, Công an phường Lào Cai tiếp nhận tin báo của người dân về việc V.V.L (SN 1989, trú tổ dân phố số 16 Kim Tân, phường Lào Cai) dùng súng lục (dạng súng côn quay) bắn anh Đ.H.D (SN 1991, trú tổ dân phố số 3 Kim Tân, phường Lào Cai) tại số nhà 056, đường Quy Hóa, tổ dân phố số 29 Kim Tân.

Ngay sau đó, Công an phường Lào Cai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai bảo vệ hiện trường, thu giữ một khẩu súng lục dạng ổ quay và xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 24A-255.79.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: NDCC.

Qua xác minh ban đầu, anh Đ.H.D tử vong tại hiện trường do bị bắn vào vùng đầu. V.V.L hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai với vết thương ở vùng đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định sau khi gây án, V.V.L điều khiển ô tô về nhà rồi dùng súng tự bắn vào đầu khi đang ngồi trong xe. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Hiện Công an phường Lào Cai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.