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Pháp luật

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Nổ 'quan hệ khủng' chạy án, người phụ nữ chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Minh Đức

TPO - Biết gia đình có người đang bị khởi tố, tạm giam, Trần Thị Oanh tung tin có nhiều mối quan hệ, có thể "chạy án", giúp bị can được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn, qua đó chiếm đoạt 559 triệu đồng.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Oanh (SN 1977, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Trần Thị Oanh tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết với anh V.Đ.H. (trú tại phường Nam Định), Oanh biết vợ anh H. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Nắm được tâm lý lo lắng của gia đình bị can, Oanh đã đưa ra những thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ và có khả năng tác động để giúp vợ anh H. được tại ngoại, đồng thời chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Tin vào những lời hứa hẹn này, anh H. nhiều lần giao tiền cho Oanh với tổng số 590 triệu đồng để nhờ "lo việc".

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, Oanh chỉ hoàn trả 31 triệu đồng, còn lại 559 triệu đồng đã bị chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Oanh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Chạy án và tội danh nhẹ hơn #Giả danh mối quan hệ xã hội #Lợi dụng tâm lý gia đình bị can #Khởi tố và bắt tạm giam #Lừa chạy án #Nam Định

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