Ukraine tấn công nhà máy hóa chất lớn của Nga, tập kích thêm mục tiêu ở Crimea

TPO - Lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy hóa chất Azot ở tỉnh Tula của Nga lần thứ hai trong vòng hai tuần. Đây là nhà máy sản xuất amoniac và phân bón nitơ lớn nhất của Nga.

Thống đốc tỉnh Tula - ông Dmitry Milyayev - xác nhận, một cơ sở công nghiệp ở Novomoskovsk, cách Mátxcơva khoảng 200 km về phía nam, đã bị hư hại.

Nhiều nguồn tin cho biết đó là nhà máy Azot, được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là rất quan trọng đối với ngành sản xuất thuốc nổ của Nga.

Tiếng nổ và tiếng máy bay không người lái bay đã vang vọng khắp thành phố trong nhiều giờ.

Người dân địa phương cũng báo cáo về mùi amoniac nồng nặc trong không khí và sự gián đoạn nguồn điện.

Thống đốc Milyayev cho biết, đường dây điện ở Tula cũng bị hư hại và một phụ nữ bị thương.

Trước đó, nhà máy Azot đã bị tấn công vào ngày 14/6.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga như một phần của chiến lược gây thiệt hại kinh tế cho Mátxcơva. Các mục tiêu của quân đội Ukraine bao gồm các nhà máy lọc dầu, bến cảng và các cơ sở công nghiệp.

Trong một số trường hợp, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào cùng một địa điểm trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, làm gián đoạn các nỗ lực sửa chữa thiệt hại và khởi động lại hoạt động các cơ sở bị tấn công.

Ngoài Tula, nhiều tiếng nổ đã được báo cáo ở gần bến phà Kerch (thuộc bán đảo Crimea).

Vụ tấn công ở Kerch. (Nguồn: Pravda)

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) xác nhận, máy bay không người lái của nước này đã tấn công hai tàu tiếp tế quân sự và hệ thống phòng không của Nga tại Kerch vào đêm 25 rạng sáng 26/6, như một phần của chiến dịch kéo dài 40 ngày ở Crimea được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt một ngày trước đó.

Cụ thể, các máy bay không người lái đã tấn công tàu Volga và Vyatka, cũng như phà chở hàng và hành khách Petropavlovsk.

Máy bay không người lái cũng đã tấn công các vũ khí và trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đang bao quát khu vực eo biển Kerch.