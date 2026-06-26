Mưa lớn gây sạt lở đất ở Thái Nguyên, giao thông tạm thời chia cắt

TPO - Mưa lớn đêm 25, rạng sáng ngày 26/6 tại Thái Nguyên đã gây ngập úng, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Đêm 25/6, rạng sáng ngày 26, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn kèm dông lốc tại một số khu vực, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất và giao thông.

Cụ thể, tại xã Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên), đến 14h ngày 26/6, mưa lớn kèm dông lốc khiến 1 ngôi nhà có nguy cơ bị đổ; 1 hộ dân bị sạt lở ta-luy dương ảnh hưởng đến nhà ở. Mưa lớn cũng gây thiệt hại khoảng 3ha cây trồng, 7.000m2 nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã bị sạt lở ta-luy dương, ảnh hưởng đến giao thông.

Sạt lở trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Bạch Thông (ảnh: NNMT)

Tại xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên), mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua xã địa bàn xã bị sạt lở taluy dương. Đất đá tràn xuống khiến các phương tiện không thể di chuyển theo cả 2 chiều. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực để dọn dẹp, sớm thông đường.

Tại xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên), mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở tại một số thôn trên địa bàn xã. Sáng ngày 26/6, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo, thường xuyên nắm bắt tình hình mưa lũ, kịp thời thông báo, vận động người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây chia cắt tại xã Yên Phong

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, mực nước trên sông Cầu đang lên nhanh. Từ ngày 26- 27/6 có khả năng xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Bắc Kạn có thể xấp xỉ báo động 2. Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước đỉnh lũ xấp xỉ báo động 2.

Mưa lớn gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại xã Ba Bể

Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên khuyến cáo, trong thời gian tới có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Do đó, người dân khu vực nguy cơ cao cần quan sát, sẵn sàng phương án di tản khỏi nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn.