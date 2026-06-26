Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn gây sạt lở đất ở Thái Nguyên, giao thông tạm thời chia cắt

Thanh Hiếu

TPO - Mưa lớn đêm 25, rạng sáng ngày 26/6 tại Thái Nguyên đã gây ngập úng, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Đêm 25/6, rạng sáng ngày 26, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn kèm dông lốc tại một số khu vực, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất và giao thông.

Cụ thể, tại xã Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên), đến 14h ngày 26/6, mưa lớn kèm dông lốc khiến 1 ngôi nhà có nguy cơ bị đổ; 1 hộ dân bị sạt lở ta-luy dương ảnh hưởng đến nhà ở. Mưa lớn cũng gây thiệt hại khoảng 3ha cây trồng, 7.000m2 nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã bị sạt lở ta-luy dương, ảnh hưởng đến giao thông.

123-085520-108-100346.jpg
Sạt lở trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Bạch Thông (ảnh: NNMT)

Tại xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên), mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua xã địa bàn xã bị sạt lở taluy dương. Đất đá tràn xuống khiến các phương tiện không thể di chuyển theo cả 2 chiều. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực để dọn dẹp, sớm thông đường.

Tại xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên), mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở tại một số thôn trên địa bàn xã. Sáng ngày 26/6, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo, thường xuyên nắm bắt tình hình mưa lũ, kịp thời thông báo, vận động người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

729451848-122127235851211212-2920765018480109228-n-085237-605-100345.jpg
Mưa lớn gây chia cắt tại xã Yên Phong

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, mực nước trên sông Cầu đang lên nhanh. Từ ngày 26- 27/6 có khả năng xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Bắc Kạn có thể xấp xỉ báo động 2. Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước đỉnh lũ xấp xỉ báo động 2.

730558884-1514937357081709-582775926267281226-n.jpg
730570535-1008714758524285-2328764404988187919-n.jpg
Mưa lớn gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại xã Ba Bể

Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên khuyến cáo, trong thời gian tới có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Do đó, người dân khu vực nguy cơ cao cần quan sát, sẵn sàng phương án di tản khỏi nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Thanh Hiếu
#Mưa lớn #Sạt lở đất #Thái Nguyên #Giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe