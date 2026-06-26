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Xe tập lái rụng bánh, nát đầu sau va chạm với xe cẩu

Ngọc Tú

TPO - Trên đường đi, xe ô tô tập lái bất ngờ xảy ra va chạm với xe cẩu tự hành đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe tập lái nát bét đầu, người bên trong xe may mắn chỉ bị xây xước.

Chiều 26/6, ông Đặng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, trưa cùng ngày, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tập lái và xe cẩu. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, xe ô tô tập lái loại 5 chỗ đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Thanh Hà cũ (nay là xã Kim Bảng).

Khi đi đến gần khu vực cầu Đàng Ngược, đoạn Km 751+829 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô cẩu tự hành mang BKS: 37K-698.XX đang lưu thông theo hướng ngược lại.

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Vụ tai nạn khiến chiếc xe tập lái nát bét phần đầu.

Sau va chạm, xe tập lái quay ngược lại nằm chắn ngang giữa đường khiến giao thông hỗn loạn. Vụ tai nạn đã khiến đầu xe ô tô tập lái vỡ nát, kính chắn gió hư hỏng, bánh trước bên lái gãy rụng hẳn ra đường. May mắn, những người ngồi trên xe chỉ bị xây xước. Vụ tai nạn cũng khiến xe cẩu tự hành cũng mất lái lao xuống mương nước bên đường. Phần càng đỡ của xe cẩu bị hư hỏng.

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May mắn người trên xe chỉ bị xây xước.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, chủ các phương tiện đã tự thỏa thuận xử lý theo hình thức dân sự.

Ngọc Tú
#Nghệ An #tai nạn #tai nạn giao thông #xe tập lái tai nạn #xe tập lái nát bét #tai nạn xe tập lái #xe cẩu

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