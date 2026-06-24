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Video giao thông

Clip: Hai xe máy phóng nhanh, lạng lách gặp tai nạn cùng lúc

TPO - Mỗi xe máy chở hai thanh niên di chuyển với tốc độ cao ở đoạn đường đông ô tô. Khi gặp tình huống ô tô bất ngờ đã không kiểm soát được phương tiện dẫn tới tai nạn tại Bắc Ninh.

Lê Tuấn

Theo dữ liệu tọa độ từ camera hành trình của ô tô, vụ tai nạn xảy ra tại Bắc Ninh.

Hình ảnh video ghi lại cảnh hai chiếc xe máy chở 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ rất nhanh ở đoạn đường đông phương tiện. Một xe lách sang trái để vượt đúng lúc xe ô tô màu trắng cũng đánh lái chuyển hướng để tránh một ô tô khác phía trước đang giảm tốc.

Tình huống bất ngờ khiến người điều khiển xe máy mất kiểm soát và lao lên dải phân cách. Trong khi đó, chiếc xe máy còn lại đi thẳng đâm trúng đuôi một xe bán tải đang rẽ. Va chạm khiến các nạn nhân bị văng khỏi xe và ngã ra đường, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

#xe máy #phóng nhanh #lạng lách #tai nạn #video giao thông

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