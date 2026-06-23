Clip: Xe máy 'kẹp' 5 tông thẳng vào xe sang đường

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một xe máy chở tới 5 người lao nhanh và đâm trực diện vào một xe khác đang quay đầu sang đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại KM3, TP Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai) hôm 21/6.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, nam thanh niên điều khiển xe máy đang quay đầu để sang đường thì bất ngờ gặp một xe máy chở 5 người lao tới rất nhanh.

Do khoảng cách quá gần cùng tốc độ cao, xe máy 'kẹp' 5 không kịp xử lý dẫn tới va chạm. Cú tông mạnh khiến toàn bộ người trên cả hai xe bị hất văng xuống đường.

Sau va chạm, người điều khiển xe máy quay đầu xe có thể tự đứng dậy, trong khi tình trạng của những người còn lại chưa được xác định.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy chở từ 3 người trở lên có thể bị phạt từ 600.000-800.000 đồng. Người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng mỗi trường hợp vi phạm.

Trường hợp điều khiển xe máy không kiểm soát tốc độ gây tai nạn, mức xử phạt có thể từ 10-14 triệu đồng; tùy mức độ hậu quả còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.